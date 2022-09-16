恐怖！大陸女高校生驚傳遭男同學輪流性虐　滿地噴血重傷

圖文／鏡週刊

中國傳出恐怖性侵事件，驚傳事發在「嶺南護理高職」，一名女學生遭到多名男同學輪流性虐，滿地噴血，並導致女學生重傷送醫。

網路上這兩日傳出一段影片與多段對話截圖，顯示「嶺南護理高職16班家長群」有家長指控，一名女同學遭到多名男生侵犯，希望班主任能做出處理，並要求惡狼學生們能遭到退學處分，以保障其他女生的安全。

另外還有對話截圖顯示，有網友稱整起案件情節，像極了韓國描繪性侵案件的電影，並指出一群惡狼對女同學輪流性侵與性虐，導致現場滿是血跡。除此之外，影片也可見有女學生看到受害女生被送醫時，嚇到哭出來，還有男生到案發現場清理，看到滿地噴血的慘狀，也忍不住開罵。

不過「廣東嶺南職業技術學院」卻在今日發表聲明，強調這起事件完全是「造謠」。 該校稱所謂的「嶺南護理高職16班」根本不存在，還表示校內並無「班主任」一職，院方表示，目前已收集相關網絡信息，將啟動報警程序。

雖然校方發出聲明強調是「假消息」，但仍有部分中國網友質疑，是校方故意隱瞞事實，目前在微博上已找不到相關討論與事發影像，不過在推特上仍流傳相關影片，持續受到眾多網友關注後續。





更多鏡週刊報導

【有片】保時捷電動車撞護欄燃起大火 車門打不開！車主被活活燒死

張翰床戲「卡女主雙腿狂頂」伸淫爪 網怒轟下架：把觀眾當傻子

習近平「腳滑」影片曝光！王者氣勢下機險跌跤重摔 外媒全都錄