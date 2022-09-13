祖克柏會氣死！員工把「未曝光新品」遺落飯店　VR頭盔提前爆雷

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk — Nathie (@NathieVR) September 12, 2022

▲Meta員工將未曝光的新品忘在飯店內，結果讓新品提前曝光。

圖文／鏡週刊

Facebook母公司Meta近年來致力於開發元宇宙產業，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）先前已預告10月將亮相新VR頭盔，同時這也是新一屆Connect會議的焦點。孰料，卻有員工將新產品放在飯店忘記帶走，提前爆雷，讓新品曝光。

綜合外媒報導，上週有網友在推特貼出一段影片，聲稱這是Meta近期將推出「Meta Quest Pro」高階VR虛擬實境頭戴裝置，而影片中的包裝上除了寫下產品名稱外，更印有不得轉售、樣品等警語，瞬間引起網友熱議。而發文的網友則表示，這是Meta員工入住飯店後，忘記帶走的。

據了解，這款新VR頭盔「Meta Quest Pro」要價至少800美元（約台幣24,724元），其擁有更先進的眼部、臉部追蹤功能，就連微笑、皺眉等細微表情變化都能完整捕捉。針對新產品疑似被爆雷，Meta並未對此事發表回應。而據報導，工作人員事後已返回飯店取回物品。

有趣的是，這並不是科技業首次傳出「爆雷」事件。在2010年一名蘋果工程師不小心將iPhone 4的原型機留在加州紅木市一家酒吧內，被科技部落格「Gizmodo」其中一名記者以5千美元購得，後來蘋果順利追回。





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