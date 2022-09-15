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不只台南牛稠子！「野外露出」超刺激　裸拍妹全台攻城掠地

▲台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵，有2名年輕女子當眾上空裸拍，藉此宣傳推特帳號，警方循線傳喚涉案人到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林東良、陳以昇／綜合報導

台南仁德「牛稠子車站公園」遭裸拍族侵入，造成居民反彈及網友熱議，台南市警仁分局據報立即成立專案小組，積極調閱監視器影像，迅速查明4名涉案人身分傳喚到案依法送辦，惟警方追查過程中也發現，有一知名推特主開立「訂閱」平台，提供「有料」大尺度無碼內容供人註冊付費訂閱，裸拍早就入侵全台各景點。

近來有裸拍族侵入台南市仁德區「牛稠子車站公園」拍攝不雅照片，並在社群網路服務平台流傳，引發當地居民議論與抨擊，無法認同此一違法脫序行為，台南市警歸仁警分局獲報後，立即成立專案小組，調閱公園周遭監視器影像後，掌握拍攝影片2對男女，9月14日晚上通知4名犯嫌到案說明，據了解，涉案人坦承動機是將裸拍分享網友，全案依妨害風化罪嫌函請台南地檢署偵辦，該則推文事後也撤除。

▲台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵，有2名年輕女子當眾上空裸拍，藉此宣傳推特帳號，警方循線傳喚涉案人到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟警方在追查此案時，發現引起爭議的台南仁德牛稠子車站公園裸拍事件之推特主，在推特設有1付費平台，提供付費訂閱，並設有推薦碼提供複製索取，強調有「童顏」、「E奶」、「高反差」、「小隻馬」，還強調禁「腦殘」、「文盲」、「急色」、「 玻璃心」，標榜大尺度無碼內容供人註冊付費訂閱，目前該平台至15日下午6時已有17.9萬位跟隨者，顯示該平台「高熱度」。

警方在追查中，發現仍全台不少熱門景點、地標都有裸拍族入侵露奶裸拍，其目的是靠這些情色影、照，吸引網友付費訂閱，藉此維持平台來營造收益。惟這些推特平台業者並非台灣，且需註冊付費才能登入，增加網路巡查的難度，且這種平台在推特上很多，查不勝查，是否構成妨害風化罪嫌，蒐證不易，且要耗費大量警力投入偵辦，而妨害風化在刑法上屬於「小案」，裸拍族就是相點這點，才能游走法侓邊緣。像仁德「牛稠子車站公園」遭裸拍族侵入，不是因為居民強烈反彈，成功里里長鄭晴直接訴之媒體而引起網友熱議，讓警方投入大批警力偵辦，想要查獲這些裸拍族實難上加難。

▼裸拍妹作風相當大膽 。（圖／翻攝推特）

▲▼裸拍妹作風相當大膽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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