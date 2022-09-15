iPhone 6s「神機已無殘值」　果粉刷一排服役中！超狂2用途曝光

▲iPhone 6s被認證「無殘值」，也無法更新到iOS 16版本。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone14系列新機將在明（16）日正式販售，而蘋果官方把一代神機iPhone 6s、iPhone 6s Plus打入「無殘值」的冷宮裡。消息曝光後，引來一票果粉驕傲直呼，手上的神機依舊頭好壯壯，「我6s用了6年還很健在，打算過給小二妹妹續用」、「剛買電池來換，再戰3年」，接著曝手機「2種用途」根本無敵。

一名網友在臉書《爆廢公社二館》表示，看到蘋果把iPhone 6s、iPhone 6s Plus認定為「已無殘值」，讓他不禁感慨「唉...經典神機已經沒用了？」

文章曝光後，一票果粉仍驕傲喊話，根本是耐操神機，「6s iOS9還在使用中」、「我還在用啊～沒錢換新」、「6+服役中，電池沒換過」、「6s用5年半持續使用中」、「我的i6被我摔了無數次，還勇到靠北」、「我的6s玫瑰金，目前還在服役中」、「剛買電池來換，再戰3年」、「撐了五年多，唯一問題主機板漏電，換電池沒用，鎖屏放著100%睡起來剩80%」、「我6s用了6年還很健在，打算過給小二妹妹續用」。

不少人也直呼，把這兩款神機當備用機或聽音樂，「拿來放歌剛剛好」、「6s Plus還是很好用，備用機」、「我覺得6s不錯啊，兩個國小的女兒拿來用配Apple watch 6，很好用」、「6s+換成公務機，打電話+賴」、「我的6s都用來放音樂，而且還無損無傷」。

▲一排果粉狂喊，神機繼續服役中。（圖／翻攝爆廢公社二館）



▲iPhone舊換新價格幅度。（圖／取自蘋果）



本站報導，在蘋果Trade In舊換新價目表，iPhone 6s、iPhone 6s Plus已列為無殘值，而其他20款機種可以進行舊換新的折抵，其中換新價格最便宜的就是iPhone 7，最高折抵價格為1,700元，隨著新機上市，其他舊機的舊換新價格也下跌200到1700元左右。

下跌幅度最大的就是iPhone 12 Pro Max，目前的回收折抵價僅剩下16500元，原先則為18200元，若使用此型號想要舊換新的用戶應該要盡早換購。