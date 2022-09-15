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阿嬤家挖到鼻祖級神卡　全網認證「兒時願望」：難借還要寄小孩

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸日前在臉書PO文分享，自己意外在阿嬤家挖到寶，是一張全聯福利中心的會員購買證，和一張萬客隆卡。文章公開之後勾起許多網友的兒時回憶，大家紛紛留言表示，「以前去全聯要借卡才能買，萬客隆要寄小孩才能買」、「當年超搶手的」、「這真的有歷史」、「萬客隆卡超難！都要借」。

阿嬤家挖到鼻祖級神卡　全網認證「兒時願望」：難借還要寄小孩（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO在阿嬤家發現的「神卡」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片並表示，「在阿嬤家挖到寶啦！小時候不給進去。」而在附上的照片中，只見桌上擺著一張全聯福利中心的會員購買證，上頭蓋有核發單位忠孝營業所的印章，另外還有一張萬客隆卡。

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文章公開之後掀起網友熱烈討論，大家紛紛留言感嘆，「我阿嬤那個年代只有軍公教人員才能去，所以去軍公教福利中心都要借卡」、「這真的有歷史」、「小時候的回憶」、「時代的眼淚呀」、「我家以前也有，搬家時不見了」、「當年超搶手的」、「以前去全聯要借卡才能買，萬客隆要寄小孩才能買」。

其中萬客隆卡更是許多網友心目中的神卡，「小時候的願望是可以走進去萬客隆，不用再給爸媽寄放，長大後沒有萬客隆了」、「萬客隆卡超難！都要借」、「以前想趕快長大的原因，其中之一就是我一定要進去萬客隆」、「小時候身高不到，只能像看門寵物一樣站在量身高的門口等媽媽，超級淒涼的啦」、「萬客隆每週都要去，然後爸媽丟我們在兒童區玩溜滑梯，他們去逛賣場」。

萬客隆（Makro）是一間荷蘭品牌大賣場，於1989年進入台灣，在桃園八德設立第一家店，是台灣最早的量販店，以自助式批發倉儲模式運作，堪稱是「鼻祖級大賣場」。然而，萬客隆雖然曾紅極一時，一度擁有12家分店，但在經營14年之後，突然於2003年3月間宣布停止營業，令不少民眾感到錯愕和惋惜。

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