果粉昨晚就排隊了！搶iPhone 14「現場照曝光」　網喊：以前更誇張

▲中華電信外已有排隊人潮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 14將於明（16）日正式發售，過去各電信只要開賣蘋果新機，開賣當天就會看到門市外有著長長的排隊人潮。不過，就有網友注意到，14日晚上已有果粉開始排隊了，「信仰無價！」照片曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友今（15）日在臉書社團「爆廢公社」上發文，提到蘋果16日才發售，但是他14日晚上路過電信門市外時，就已見果粉在排隊了，「信仰無價！」

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從照片可見，現場排了6人，有些人席地而坐，有些人坐在塑膠椅上，還有人直接愜意的躺在地上。原PO也在留言處透露，這些人是在排「中華電信」。

▲▼今年相較以往較為冷清。（圖／記者湯興漢攝）

照片曝光後，吸引不少網友討論，「景氣還可以，沒那麼糟」、「因為贈品」、「有錢真好」、「線上預約完就送到家了」、「沒必要啊！過陣子要幾支有幾支」、「真的有錢又有閒真好」、「還是在家滑手機睡覺比較實在」、「那是代購吧」、「可以上電視啦」、「價值觀不同而已」。還有網友認為人潮已經大不如前，「還好不誇張！以前誇張到帳蓬都搭起來了，還三人輪班」。

值得一提的是，中華電信的台北東區服務中心廣場外，放著「魷魚遊戲」123木頭人遊戲4公尺原尺寸娃娃，因此不少網友更調侃，「他們可能在玩木頭人」、「其實在玩木頭人」、「他們在玩123木頭人啦」。

本站日前報導《iPhone 14即將開賣！中華電信限量排隊禮送AirPods Pro》，中華電信16日上午8時會在台北東區服務中心舉辦「iPhone 14新機首賣會」，前80名排隊客戶享有3600元優惠券，前10名再加碼送價值7900元的AirPods Pro。

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