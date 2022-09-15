冷氣室外機驚見「一對眼睛」　女童自願改吹電扇：讓牠生完再修

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽14日在臉書PO文提到，因為冷氣報修想順便整理一下窗邊的東西，卻看到室外機後方有一隻鳥媽媽在築巢孵蛋，沒想到女兒回家後得知此事，馬上回答「沒差！讓牠生完再修，我吹電風扇就好了」。文章公開之後掀起網友留言熱議，大家紛紛稱讚女兒很善良、有愛心；也有好心網友提醒要小心禽蟎，以免做了好事卻害自己生病。

▲原PO發現有鳥在冷氣室外機後方築巢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」提到，日前冷氣報修，她想順便整理一下窗邊的東西，沒想到打開窗戶就看到一隻鳥媽媽躲在冷氣室外機後方，正在聚精會神地孵蛋，本來想等牠生完小寶寶再修，但技師來看過之後確認冷氣沒有問題，只是因為溫度不夠低，加上這幾天天氣比較涼，所以機器感測不到。

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原PO聽完之後靈機一動，等到女兒回家，便跟她說「冷氣要修（實際上不用修），但是有小鳥在孵蛋」，結果女兒馬上回答「沒差！讓牠生完再修，我吹電風扇就好了」，讓她覺得很感動，「感謝老天給我一個善良的孩子。」

文章公開之後，掀起網友兩派意見熱議，一派網友稱讚原PO的女兒很善良、有愛心，「善良的爸媽才會有善良的孩子，家長和小孩都很棒」、「母女當下的愛心是感人的」；另一派網友則勸她最好趕快把鳥巢清掉，以免出現禽蟎，「之前我家冷氣機外面有時候會有鳥，我也不以為意，結果某年我們一家四口的皮膚就是東一塊西一塊的，本來以為是螞蟻咬的，但一直退不掉，才發現有禽蟎這種東西，真的很可怕，我怎麼洗床單、被子都沒用」。

也有過來人提醒，鳥媽媽生完之後不會馬上離開，還要等到鳥寶寶會飛，而且鳥寶寶如果意外死亡，鳥媽媽會開始重新下蛋，變成無限循環的狀況，「鳥寶寶掛了妳家會有惡臭味，還布滿蛆在啃食屍體，加上會有很多鳥糞發臭，以上給妳心理準備，我是N次無奈過來人。」原PO也在原文底下回應，感謝大家的提醒與建議，但她想了想還是不忍心驅趕或清除，所以決定暫時勤勞一點，使用臭氧機殺菌。