他買紅豆餅「吐8字」被媽拿鍋鏟追打　老饕全歪樓！佛心價曝

記者黃翊婷／綜合報導

屏東一名網友13日在臉書PO文表示，當天下午買了10顆紅豆餅回家，一共有3種口味，分別為紅豆2顆、奶油2顆、雙餡紅豆奶油6顆，到家後媽媽詢問口味有哪些，他回答「紅豆奶油紅豆奶油」，然後就被媽媽拿著鍋鏟追打。文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「是我也會開扁」、「請使用標點符號」、「直接喊豆奶就解決一切」。

▲原PO買了3種口味，分別為紅豆、奶油和雙餡紅豆奶油。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，13日下午興高采烈地買了紅豆餅回家，一進門就說「我有買紅豆餅」，媽媽聽到之後便詢問有哪些口味，他回答「3種，紅豆奶油紅豆奶油」。

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原PO接著說，話一說完，媽媽的表情卻變得很嚴肅，並再度問了一次「什麼口味」，他也再說了一次「紅豆奶油紅豆奶油」，然後就被媽媽拿著鍋鏟追打了，「啊就真的紅豆、奶油、紅豆奶油3種啊。」

文章公開之後，吸引將近2500名網友按讚，大家紛紛留言表示有被原PO戳到笑點，「直接喊豆奶就解決一切」、「說不定媽媽想吃花生芝麻和芋頭」、「你少喊雙餡」、「是我也會開扁」、「我居然覺得很好笑」、「請使用標點符號」、「你媽其實聽得懂，她只是想打你而已」、「一口紅豆，一口奶油，也是紅豆奶油啊」、「等沒煮飯的時候再講一次，就沒有鍋鏟了」。

還有不少老饕認出這家紅豆餅是萬丹鄉的名店之一，1顆只要12元，除了紅豆和奶油之外，另外2種口味花生芝麻和芋頭也很好吃，「比較喜歡花生芝麻跟芋頭」、「萬丹這家好吃，餡都爆炸多」。原PO也在留言處透露，這家店位於萬丹國小附近，雖然媽媽的確是芋頭愛好者，但如果要買芋頭口味的紅豆餅，他會去另一家店購買。