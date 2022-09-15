露事業線想單純見面！警查真相驚喊：阿娘喂　保險套+KY不單純

▲泰籍女子在論壇貼文，用假照片露事業線吸引嫖客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名暱稱「莎莎」的24歲女子在網路上貼文，表示自己在服飾店上班，卻因疫情影響與老闆爭執，又被放無薪假，為了家中生活開銷及房貸，決定下海兼職，還強調只接受「單純見面」，警方網路巡查看到後前去查緝，發現莎莎是33歲泰籍女子，現場搜出賣淫跡證，全案依法送辦外，並積極查緝背後賣淫集團。

警方表示，上個月（8月）底執行網路巡邏時，在知名論壇發現暱稱「SaSa莎莎」的女子貼文，「最近跟服飾店老闆發生點爭執，無薪加班又因為疫情無薪假經常放，所以毅然決然離職了，為了生活大小開銷及家中房貸，想了幾天決定自己租工作室服務兼職」，附上露出深邃事業線照片，強調自己158公分46公斤24歲，只接受「單純見面」。

▼泰籍女子在論壇貼文，自述可憐身世，強調「單純見面」。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方認為完全「不單純」，與莎莎聯繫上後，她直接回覆許多露骨鹹濕的服務項目，更還有隱藏版服務，吸引上門消費；警方在9月5日依約前往永和區永和路一段查緝，莎莎出面應門，除了根本與貼文照片不符外，更說著不標準的國語，警方立即表明身份，當場起獲保險套、潤滑液等證物。

▼警方登門查緝，發現女子賣淫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「莎莎」被帶回派出所後表示自己33歲，在泰國育有一子，以依親的方式到台灣，因為聽信同鄉友人的鼓吹，強調下海可以快速賺錢，於是以每次3500元性交易，只要加錢，還可以無套做愛，警訊後依社會秩序維護法裁罰，另擴大追查幕後負責人。

▼警方起獲保險套、潤滑液等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）