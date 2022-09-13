永和哥殺弟分屍現靈異！6記者「穿身走過冤魂」　驚喊：毛骨悚然

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區日前發生兄殺弟再分屍的人倫慘案；死者社大女同學連5天敲Line沒回，親到派出所報警協尋，警方到住家門時聞到濃烈屍臭味，找來鎖匠開門入內，驚見死者慘遭分屍，地板全是黑褐色乾枯血水；警方隔天下午逮捕哥哥，當晚在做筆錄時，一名有靈異體質開天眼的攝影記者看到死者站在警局門口，疑似想進到警局，一群不知情的記者還直接穿過祂身體，回想起來令人都毛骨悚然。

▲▼梁姓么弟殘缺遺體從住家被抬出來 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，73歲梁姓大哥是9個兄弟姐妹中排行老大，單身未婚，從外交部司機退休後，每個月靠著退休金過活，平時鮮少有社交活動，鄰居對他的印象就是「孤僻、怪怪的」，他與54歲么弟及媽媽住在永和區智光街公寓3樓，多年前媽媽突然中風不良於行，為了照顧媽媽，弟弟辭掉法警工作，全心侍奉重病老母；由於少了收入，弟弟陸續向大哥支借4、5萬元，2021年間，中風媽媽不幸病逝，2兄弟心結卻越結越重。

▲梁姓男子殺害弟弟後分屍，其丟棄手腳等軀幹畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

9月間，兩兄弟再度為了金錢問題起口角，大哥抱怨么弟強佔3個房間使用，家裡開銷也不付，借錢還耍賴不還，暗自種下殺機；1日凌晨3時許，趁么弟睡覺時，持20公分長的水果刀刺進他心臟，一刀斃命。

梁大哥行兇後企圖毀屍滅跡，當天上午7時許，將么弟從床上拖到地板，利用多把菜刀、剁刀及榔頭將頭顱剁下，下午1時許，看準垃圾車清運時間，將頭顱裝進垃圾袋，當一般垃圾丟垃圾車；2日再花費一整天，將么弟雙手、右腳肢解裝垃圾袋，晚間7時許丟進垃圾車；可憐么弟的肢體就被當成家庭垃圾載往八里焚化爐焚毀滅證。

5日當天，大哥原先計劃要再肢解么弟左腳，約下午6時許，在家附近看到多名警察出沒，擔心東窗事發，趕緊提著紅色行李箱，揣著16萬現金搭公車逃離永和；原來是么弟社區大學的張姓女同學發現他Line連5日沒讀沒回，跟平常習慣不同，懷疑他出事，於是親自到派出所報警請求協尋。





▲事發前梁嫌還去購買兇刀，商家監視器畫面也全程錄下。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方到場還沒開門，就先聞到陣陣屍臭味，立即回報警局，再找來鎖匠開門，門才剛開，濃烈作噁的臭味撲鼻而來，警方循著味道找到案發現場，只見他殘缺的大體腫脹發黑，躺在滿是黑褐色乾枯的血水中，枕頭、鋪在床墊上的草蓆都沾著大量血跡，相當怵目驚心。

警方專案小組立即調閱監視器，鎖定大哥涉有重嫌，6日下午在台北市公館將他逮捕，押解進永和警分局進行偵訊；晚間8時許，在等待過程中，6名平面記者與偵查隊長忙了兩天，相約打算步行到分局附近熱炒店吃宵夜，眾人走出警局大門，看到一名熟識的電視台攝影記者坐在側門石階上，大伙就喊他：「走，一起吃宵夜！」

▲死者的被發現時，遺體頭部、雙手、右腳不翼而飛。（圖／記者陳以昇攝）

這位有靈異體質開過天眼的攝影記者突然語出驚人「那個弟弟站在門口！你們剛剛都穿過祂」，眾人一陣寒意，他繼續說「祂身邊一團迷霧，沒頭、沒手還缺了一肢右腿，不是死者，不然是誰，祂就靜靜站著，感覺想要走進分局」，眾人聽畢有默契的不發一語走往熱炒店，回想當下仍毛骨悚然。