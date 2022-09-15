把團客拆成自由行！高雄老牌飯店A國旅補助63萬　2高層下場曝

▲高雄老牌飯店集團主管涉嫌勾結員工、旅遊業者詐領國旅補助金。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠肺炎肆虐，觀光業大受衝擊，政府推出國旅補助措施，補助平日的自由行旅客投宿飯店，可領取1000元補助和200夜市券，高雄一家商旅歐姓女執行董事和潘姓副總竟指使員工，把入住飯店的團體客資料，拆分成自由客，再向政府申請核發相關補助，共A走63萬餘元，雄檢偵結後依詐欺罪起訴。

新冠疫情期間，交通部觀光局在2019年9月1日至2020年1月31日推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，經濟部也同時加碼推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」，補助自由行的國人在週日至週五平日時段入住參與活動的旅宿業，即可折抵1000元的住宿費並領取每房200元的夜市抵用券。

▲檢、警偵破高雄某飯店詐領交通部觀光局國旅補助金。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢方指出，這家飯店的歐姓女執行董事和潘姓副總涉嫌指揮旗下十多名員工蒐集親友身分證，偽造不實入住紀錄，再向高市府觀光局申請每人頭1000元的國旅補助款，潘姓副總還告訴員工，提供每1名人頭，事後可以向飯店分取現金200元和夜市券200元作為酬勞。此外，潘姓副總還勾結遊覽車業者，將團客名義入住的旅客，改為自由行名義入住，再向觀光局申請秋冬住宿補助款。

高雄地檢署接獲情資，專案小組去年4月27日到該飯店執行搜索後擴大偵辦，並查扣飯店營收資料、住宿名單、人頭身分證件等，陸續拘提、通知48名犯嫌到案。相關犯嫌偽造不實紀錄並向交通部申請補助542筆，不法獲利53萬多元。全案依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

歐姓女執行董事和潘姓副總兩人在偵查時坦承犯行，被檢方依加重詐欺罪起訴；至於飯店的31名員工則分別獲緩起訴和不起訴處分，緩起訴處分者還得向公庫支付5000至5萬元不筆罰金。