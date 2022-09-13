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社會 社會焦點 保障人權

三總7牙醫起訴！　收回扣兼差詐健保「獲利近2千萬」

▲▼三總牙醫李宗益詐健保案，提訊還押。（圖／記者劉昌松攝）

▲三總牙醫李宗益涉收回扣又私自在外看診詐健保遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

三軍總醫院牙科軍醫李宗益、孔令瑜、徐允中、莊傳宗、陳元武，以及聘僱醫師周韋廷、劉紹賢等7人，分別涉嫌浮報牙材費用，把自己在外兼差製作假牙的成本，轉嫁給三總負擔，另外又假冒他人名義在外看診詐領健保費，總計不法獲利達超過1900萬元，台北地檢署13日依違反《陸海空軍刑法》、《貪污治罪條例》等罪，起訴7名醫師及16名廠商、診所人員。

本案緣起於三總牙科部主治醫師李宗益，未經報准就在外兼差，甚至頂下台北市富錦診所，由妻子擔任負責人私自營業，結果被病患發現，診所醫師看起來很像三總李宗益，但診療單寫的是林姓醫師，因而心生懷疑提出檢舉，檢調發動4波大型搜索約談，追查出更多三總牙醫涉嫌不法。

▲▼三軍總醫院牙科部住院總醫師孔令瑜。（圖／記者游宗樺攝）

▲三總牙科部住院總醫師孔令瑜(藍衣)非法兼差賺外快詐健保345萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

起訴指出，三總簽約的牙材商請款，須符合一定品項與形式，但李宗益、孔令瑜、徐允中、莊傳宗、陳元武、周韋廷等人，卻勾結廠商，把不能請款的品項灌進符合規定的項目中，使三總誤以為這些都是合理的牙材花費，2019年到2021年間，6名醫師協助廠商溢領了268萬多元，全都成為醫師實質掌控的回扣，用來支付其他不合規格的牙材成本。

其中李宗益私自在富錦診所兼差，也把診所所需牙材成本，用這種方式轉嫁給三總，同時為了避免被發現未經報准在外執業，以92萬元頂下富錦診所後，商請富錦源負責的林姓老醫師繼續掛名，實際上則由李的妻子擔任負責人，借林老醫師的牌照私自看診，還找來三總同事劉紹賢一起冒名看診，詐領健保醫療費用1174萬元。

▲▼三軍總醫院口腔贋復科主治醫師莊傳宗。（圖／記者游宗樺攝）

▲三軍總醫院口腔贋復科主治醫師莊傳宗溢領牙材費高達127萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

除了富錦診所，李宗益另外也在合聖、健哲2診所私接外快、詐領健保30萬元；孔令瑜則在飛悅北大、美莉亞聯合診所偷看診，詐健保346萬多元；徐允中則是在梵谷診所看診詐得152萬多元。

全案經檢察官陳照世調查後，依違反《陸海空軍刑法》、《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、洗錢、偽造文書等罪起訴包含李等三總牙醫在內，共23名被告，至於先前曾因同案遭約談的牙醫蕭宇、王宜斌、謝義興等3人，因罪證不足獲處分不起訴。

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