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拿80萬聘金悔婚！她擺爛喊「錢給弟弟買BMW」　未婚夫崩潰全村廣播

女悔婚拒退80萬聘金，男方掛布條尋人。（圖／翻攝自微博）

▲女悔婚拒退80萬聘金，男方掛布條尋人。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳父母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質。大陸河南省民權縣一名男子小偉（以下皆為化名）近日開車掛橫幅，上頭寫著「還我18萬彩禮！那是我的血汗錢」，四處尋找當事人，視頻引發網友關注。

《上游新聞》報導，去年2月底，小偉經媒人介紹認識了張瑩，3月初雙方訂婚，他到女方家給了一筆彩禮錢，隨後女方卻反悔，並封鎖了他的微信。小偉到張瑩家打算要回彩禮錢，但對方拒不退還，並說錢已經給弟弟買了一輛寶馬，她沒有錢還。小偉一氣之下將女方及吳姓母親起訴至法院，訴請法院依法判決返還彩禮款17萬9000元（約新台幣80萬元）。

法院一審判決，被告張瑩和吳女於判決生效之日起10日內，須返還原告小偉彩禮現金12萬元，駁回小偉其他訴訟請求。在法院判決後，小偉遲遲沒有收到女方依法返還的彩禮現金，情急之下只好一邊驅車掛著橫幅到女方村裡巡街，循環播放聲討錄音吆喝，一邊向河南省睢縣法院申請強制執行。

不過，小偉日前透露，目前法院執行局法官已叫停這種衝動做法。另一方面，執行局法官已和女方溝通，雙方將在國慶節後見面，敦促張瑩及其母親吳女士履行法院判決，返還男方彩禮12萬元。對此，張瑩母女並未做出任何回應。

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