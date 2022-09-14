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重機騎士新生高車禍亡！曾是「30萬追蹤天氣粉專」小編　鄭明典哀悼

▲▼重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一台大型重機車今（14）日上午7時許在行經北市新生高架時，騎士因煞車不及撞上前方自小客車後自摔，下秒遭後方來車追撞倒地，接著又被第三台閃避不及的自小客車直接輾過，送醫搶救後宣告不治。據了解，身亡的柯姓騎士曾在擁有30萬人追蹤的天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》擔任小編，噩耗傳出後，該粉專及氣象局長鄭明典都發文哀悼。

遭輾的柯姓騎士車禍當下失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸身亡。他的臉書下午16：45也由友人代發文證實噩耗，「OO在2022年9月14號上午11點左右發生了交通意外，不幸身亡，OO會帶著大家的祝褔，在另一個世界過得好好的。」

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▼重機騎士在新生高架遇死劫，朋友發文哀悼。（圖／翻攝臉書）

▲▼一位重機騎士在新生高架遇死劫，朋友發文哀悼。（圖／翻攝臉書）

從柯姓騎士的臉書可見簡介寫著「交通達人，天氣研究者」，並曾在《台灣颱風論壇｜天氣特急》擔任小編，臉書上頻繁更新各項氣象資訊，還貼心提醒網友們留意溫差及暴雨。事故發生後，粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》先是發文替他集氣，隨後又悲痛證實過世消息。氣象局長鄭明典也在臉書不捨寫下，「一位氣象同好！RIP」。

▼重機騎士在新生高架遇死劫，他曾經在天氣粉專擔任小編，粉專也發文哀悼。（圖／翻攝臉書）

▲▼一位重機騎士在新生高架遇死劫，他曾經在天氣粉專擔任小編，因此粉專發文哀悼。（圖／翻攝臉書）

根據警方調查，35歲的柯姓男子在上午7時許，騎乘大型重型機車從長安東路匝道上新生高架，因煞車不及與前方22歲趙姓男子的自小客車發生碰撞，柯姓騎士當場噴飛翻滾摔在地上。

重機後方54歲蕭姓駕駛的自小客車駕駛也煞車不及碰撞重機，接著40歲陳姓駕駛的自小客車因向右側閃躲，卻直接輾過倒地的柯姓重機騎士，騎士當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院救治搶救中，最後仍宣告不治。

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