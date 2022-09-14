「一條龍」誘台人到柬埔寨從事詐騙　人蛇集團再聲押1人獲准

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子涉嫌參與從事詐欺及人口販運集團，與其他成員負責接送受招募加入者、偕同辦理及代領護照、至機場確保應徵者順利登機出國等事宜，屏東地檢署指揮刑事局偵8大隊查獲，依詐欺罪嫌送辦，並向法院聲押禁見獲准。

屏東地檢署日前接獲刑事局偵查第八大隊情資，指稱林姓男子涉嫌參與從事詐欺及人口販運集團，部分成員在柬埔寨從事招募本案犯罪集團成員、訂機票並分派任務。

林男則與其他成員負責接送受招募加入者、偕同辦理及代領護照、至機場確保應徵者順利登機出國等事宜，檢察長陳盈錦認為上情致求職者陷於國外犯罪之險境，對社會治安及求職安全妨害甚大，立即責由主任檢察官劉修言統籌，並指派檢察官林冠瑢、鄭央鄉共組專案小組深入偵辦。

經專案小組調查蒐證掌握，該集團在網路上以「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新臺幣4萬5，另有獎金，合法工作」云云誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即在該集團代辦護照、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡、代訂機票以及監督接送下出境至柬埔寨；受招募者到達柬埔寨後即遭剝奪人身自由，並要求從事電信詐騙工作，倘受招募者欲從柬埔寨離去，該集團則迫令其與家屬聯繫，並以加害生命、身體之事要求家屬交付贖金，始允受招募者離去所支配之園區。

承辦檢察官訊問回國被害人及家屬後，經向法院聲請核准對嫌疑人執行搜索並拘提林姓男子到案，發現林姓男子負責招募被害人，並於被害人加入後接送、偕同辦理護照、簽收代領護照、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡交予被害人於搭機時出示予查驗人員，且至機場確保應徵者順利登機出國，昨(13)日晚間以林男涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢將持續強化偵辦人蛇集團誘使國人出境從事詐騙案件之精進作為，藉此宣示屏東檢、警針對此類不法案件速查嚴辦之決心，俾利確保國人生命、身體之自由與安全。