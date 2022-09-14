士林地檢署檢察長上直播講反賄　一起抓出賄選壞蟲拿千萬獎金

▲年底9合1選舉將到來，士林地檢署檢察長為宣誓反賄、查賄的決心，與正聲廣播公司合作舉辦 「檢察官說法」直播與民眾說明賄選。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

年底將舉行九合一地方選舉，為防範賄選，士林地檢署檢察長與正聲廣播公司合作舉辦 「檢察官說法」臉書粉絲頁直播反賄選節目，直播時也特別強調，今年查察賄選的4項特色，並透過科技方式進行查賄工作，也鼓勵民眾可以上網參與「i幸福『反賄選』有獎徵答活動」，至今年10月31日止，獎品熱門獎項更有switch遊戲主機跟全聯禮券500元。

繆卓然檢察長為宣誓反賄、查賄的決心，特別在今（14日），與正聲廣播公司合作舉辦 「檢察官說法」臉書粉絲頁直播反賄選節目，向民眾說明什麼是賄選，以及各種賄選的樣態，節目中也說明檢舉賄選的方式，呼籲大家一起抓出賄選壞蟲，營造全民反賄選的氣氛，以建立民眾反賄共識，徹底淨化選風。

繆卓然檢察長直播時也特別強調，法務部指示查察賄選有4項特色，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流，及速查假訊息。士林地檢署也已成立科技偵查指揮中心，將透過科技的方式進行查賄工作，尤其是新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具，也會速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響到選舉。

▼士林地檢署繆卓然檢察長直播時特別強調，今年的查察賄選有4項特色。（圖／記者黃宥寧翻攝）



最後，繆檢察長也說，地檢署為因應後疫情時期規畫各項反賄選法治教育措施，落實防疫新生活，維持乾淨好選風，保持社交距離，避免群聚，除辦理反賄選漫畫巡迴展覽，也製作反賄選漫畫影片，呼籲民眾除現場觀展，也可上網觀看等豐富多元管道獲得反賄選資訊。

士林地檢署舉辦i幸福「反賄選」有獎徵答活動，即日起至今年10月31日止，獎品豐富，熱門獎項有switch遊戲主機及全聯禮券500元。

最後呼籲，選舉將近，務必主動查證，不製造、不轉傳、不相信假訊息，一起堅定守護台灣民主，維護選舉的公正，共同以具體行動支持地檢署查察賄選，民眾發現賄選行為，可撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通之後按4」，檢舉直轄市長候選人涉賄經起訴和判刑，最高可拿1000萬元檢舉獎金，也可到本署網站（http://www.slc.moj.gov.tw）、臉書粉絲專頁掃描QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。