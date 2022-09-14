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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平抵達哈薩克　出發前發署名文章「共建一帶一路」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

據《央視新聞》消息，大陸國家主席習近平今（14）日下午抵達努爾蘇丹，開始對哈薩克共和國進行國事訪問。此次是習近平近3年來首次出國訪問，預計15日在烏茲別克和俄羅斯總統普丁會談，備受國際關注。

▲▼ 習近平在哈薩克 。（圖／翻攝自央視）

▲習近平即將出席哈薩克總統舉行的歡迎儀式 。（圖／翻攝自央視）

習近平13日出訪前夕，在《哈薩克斯坦真理報》發表題為《推動中哈關系在繼往開來中實現更大發展》的署名文章。當中提到，今年是中哈建交30週年，「兩國交往日益密切，合作馳而不息，共同走出了一條不平凡的發展道路」，詳細闡述了兩國的合作成果。

習近平表示，明年是我2013年在哈薩克斯坦訪問時，提出建設「絲綢之路經濟帶」倡議10週年，中方願同哈方著眼後疫情時代，繼續做共建「一帶一路」的先行者，「中方願繼續同哈方共享發展成果，互鑒發展經驗，中國對外開放和友好合作的大門永遠向哈方敞開。」

備受關注的「習普會」則於15日在烏茲別克登場。據外媒報導，克里姆林宮表示，普習二人屆時將討論烏克蘭與台灣問題，有鑑於目前的地緣政治局勢，此次會晤具有特殊意義。

烏沙科夫進一步說明，中國對「烏克蘭危機」採取平衡態度，清楚瞭解俄國被迫發動特別軍事行動的原因，雙方也會在15日的會議上充分討論此事。

對於習近平此次出訪，香港《明報》分析指出，這是疫情爆發2年多來，習近平首度到國外出訪，亦是20大前他的最後一次外訪，更是俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，他與普丁兩人首度線下會面。

文章指出，習近平在中共20大前出訪中亞，傳達出不少訊息，包括20大籌備工作順利，以及信心十足，一切在掌握中。

據悉，習近平14日至16日將訪問哈薩克及烏茲別克，並出席在撒馬爾罕（Samarkand）上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。大陸外交部13日指出，此次是中方在中國共產黨二十大前夕，展開的一次最重要的元首外交活動。

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