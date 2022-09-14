台東2022「藍海生活節」9／17登場　展現海洋文化充沛生命力

▲台東2022「藍海生活節」17日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府即將首次推出屬於台東的全新特色品牌「2022藍海生活節」，9月17日在杉原海水域場揭開序幕，宣告4大海洋遊憩基地：杉原灣 、金樽 、活水湖 、綠島將進行為期4週、不同海洋遊憩項目的深度推廣，包括南島色彩濃厚的支架大洋舟(Outrigger Canoe)體驗、金樽秘境馬武窟溪的SUP立式划槳體驗、全台唯一連接太平洋的活水湖獨木舟體驗、2天1夜的綠島潛水特色生態旅遊，以及藍海單車微旅行等行程。

交觀處指出，今年首次舉辦的「藍海生活節」特別邀請首度來台的國際南島航海文化組織：夏威夷奇摩凱基金會（Kimokeo Foundation）共同進行南島海洋文化深度交流，夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua (Unkle K)也會親自介紹「支架大洋舟」並分享海洋文化相關經驗。 9月17日杉原海水浴場將進行夏威夷海洋祈福儀式(Ask for permission canoe blessing)，而台東在地阿美族「莿桐部落」耆老也將帶來部落獨有的祈福儀式，期待透過文化間的傳承交流，體現台灣之於南島文化的重要地位，並進一步提升臺東海洋遊憩產業的國際能見度。



9月22日縣府將攜手夏威夷奇摩凱基金會與台東在地都歷部落，挑戰台灣首次支架大洋舟長距離航行，更多活動資訊請見台東東浪嘉年華FB粉絲專頁、海洋遊憩體驗報名請至台東好玩卡。