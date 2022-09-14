台灣政策法案將審議　白宮重申對台支持

▲五角大廈發言人柯比重申白宮對台支持，但也坦承對法案部分內容有擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國聯邦參議院外交委員會明天將審議「台灣政策法案」，白宮透露對此法案部分內容有疑慮。對此，白宮國安會發言人柯比表示，正與國會討論這項法案，他也強調行政部門持續加深與台往來與支持。

在2度延審後，參議院外委會排定明天下午審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。法案是由委員會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於6月共同提出。

不過在法案正式提交審議前，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前接受彭博專訪時透露，他於7日時曾與國會領袖會面談論法案，法案部分內容能有效強化美國對台灣的安全協助，改善台灣安全，但坦承「部分內容讓我們有些擔憂」。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報被問及此事時表示，行政部門的立法團隊正與國會議員討論這項法案。但因為仍是研擬中的法案，他不方便多談。

但柯比強調，本屆政府一直在加深與台灣的往來和支持。不過一週前，美國宣布對台另一項超過10億美元軍售，這項軍事讓台灣有能力因應持續面臨來自中國的威脅。美國持續堅定致力於台灣自我防衛並推動此一進程。

美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布3批總價值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達合約。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第6度對台軍售。

在提出台灣政策法案後，梅南德茲與葛蘭姆透過聲明表示，這項法案將是美國對台政策自1979年「台灣關係法」生效以來最全面的調整。

根據「台灣政策法案」文本內容，若中國犯台，美國將予以嚴厲制裁。法案還包括在4年內提供45億美元軍事外援資金，並賦予台灣「主要非北大西洋公約組織盟友」（major non-NATO ally）地位，為台灣更多安全保障與貿易優惠開啟大門。

此外，法案也將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並要求美國在台協會（AIT）處長任命比照美國駐外使節提名程序，須經參議院同意，職稱也將改為「代表」（Representative），以提升此一職務地位。

由於法案牽涉內容甚廣，預料將引來中國的強烈反對，因此法案從推出後即不斷傳出行政部門對此法案部分內容感到不安。彭博日前引述知情人士報導，白宮正遊說民主黨參議員踩煞車。