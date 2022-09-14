快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時35分發生芮氏規模5.3的有感地震，震央位於台灣東南部海域，地震深度23.1公里，台東縣最大震度4級。
【 第085號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年09月14日09時35分51秒
震央位置：北緯22.47° 東經121.4°
震源深度：23.1公里
芮氏規模：5.3
相對位置：臺東縣政府東南方 40.3 公里 (位於臺灣東南部海域)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：綠島、東河
3級：太麻里、蘭嶼、達仁、池上
2級：臺東市、卑南、大武、鹿野、成功、長濱、海端
1級：利稻
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：滿州、恆春、新埤、南灣
1級：獅子、瑪家、三地門、鵝鑾鼻、屏東市、九如、春日、小琉球
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：六龜、桃源、甲仙、高雄市、楠梓
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：大埔、番路、民雄
1級：阿里山、義竹、太保市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：楠西、新化、佳里
1級：東山、永康、臺南市、善化、七股
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、四湖
1級：古坑、水林、土庫、斗六市、麥寮
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
1級：磯崎、鹽寮、玉里、西寶、水璉
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山、信義鄉、日月潭、名間、南投市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：三義
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