快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

南瑪都可能「下墜球」靠近台灣？最新各國模擬路徑出爐！中央氣象局表示，第14號颱風「南瑪都」今天（14日）凌晨2時生成。對此，氣象專家賈新興提醒，根據最新歐洲系集模式資料，下周二、下周三南瑪都好像有從北邊掉下來南邊機率，下周二、下周三要開始注意。