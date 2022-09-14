三颱共舞！南瑪都凌晨生成「大迴轉」上看中颱　變天時間曝

▲目前西北太平洋上有梅花颱風、南瑪都颱風和莫柏颱風（由左至右）。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

「梅花、莫柏、南瑪都」三颱共舞！中央氣象局氣象局預報員趙竑表示，原位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，於今日（14日）凌晨2時發展為第14號颱風「南瑪都」，其未來路徑往日本偏南方海面前進，對台灣沒什麼影響，預估強度有機會到輕颱上限至中颱等級；另外，下周二有微幅東北風下來，北部、東半部有局部短暫陣雨。根據氣象局最新路徑潛勢預報圖，南瑪都將大迴轉北上。

氣象局今晨對台東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台東縣已有豪雨發生，今日台東地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣是轉好的過程，各地多雲到晴，但北部、東半部整天有不定時局部短暫陣雨，中南部以午後山區降雨為主。

趙竑說，周四至下周一天氣更好一些，但東邊外海仍是低壓環境，東半部水氣稍微多一點，午後東半部和西半部山區有局部短暫雷陣雨；下周二有微幅東北風下來，北部、東半部有局部短暫陣雨，北部低溫下降1、2度，其他地區為多雲，午後山區有降雨為主，而清晨中南部也有零星短暫陣雨。

「南瑪都」今晨2時生成，趙竑分析，預估將往日本偏南方海面前進，依這路徑來看，對台灣不會有什麼影響，而它將持續發展，未來強度有機來到輕颱上限至中颱等級。

另外，氣象局表示，「莫柏」已於今晨2時增強為中度颱風，距離台北東方4070公里海面上，對台灣天氣沒有影響；而中度颱風「梅花」解除海上警報後，則加快往北北西方向移動。

▼三颱共舞。（圖／氣象局）



▼根據氣象局最新路徑潛勢預報圖，南瑪都將大迴轉北上。（圖／氣象局）

