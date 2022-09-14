今年首次三颱共舞！最新衛星照曝　南瑪都大迴轉

▲目前西北太平洋上有梅花颱風、南瑪都颱風和莫柏颱風（由左至右）。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

記者陳俊宏／台北報導

今年首次「梅花、莫柏、南瑪都」三颱共舞，最新衛星雲圖曝光！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天（14日）凌晨又有第14號颱風南瑪都生成，周末時會來到琉球海域附近，後續北轉進入東海的機會高，依目前預報來看對台灣沒有明顯直接影響。根據中央氣象局最新路徑潛勢預報圖，南瑪都將大迴轉北上。

歐宗學指出，目前的西北太平洋面相當熱鬧，從西到東共有三個颱風同時存在，彼此距離較遠，因此並未互相影響。

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▼今年首次三颱共舞。（圖／翻攝digital-typhoon）



歐宗學說，而南瑪都颱風未來的移動路徑，將受日本附近的太平洋高壓勢力引導，往西轉西北方向移動，周末時會來到琉球海域附近，後續北轉進入東海的機會高，依目前預報來看對台灣沒有明顯直接影響；不過，颱風發展跟移動過程仍然有相當多的變數存在，還是需要持續追蹤觀察。

歐宗學分析，這周後續到周日的天氣都比較類似，各地水氣偏少，大多數時間可維持晴到多雲天氣，只有下午時段的山區及東半部，還是有熱對流雲系發展機會，可能帶來局部短暫陣雨，但降雨範圍及雨量都不會太多；另外，周五清晨至上午時段，西半部也可能有局部短暫陣雨影響。

歐宗學表示，下周一仍是相同天氣狀況，再往後的天氣，則要觀察南瑪都颱風未來的發展狀況及動向如何，是否會為台灣帶來水氣增多，或是持續帶來北方的乾涼空氣而維持穩定天氣，目前來看分歧仍較大，要等南瑪都颱風的預報穩定以後，才會有比較好的評估結果。

對於南瑪都未來動向，氣象局預報員趙竑受訪提到，預估將往日本偏南方海面前進，依這路徑來看，對台灣不會有什麼影響，而它將持續發展，未來強度有機來到輕颱上限至中颱等級。根據氣象局最新路徑潛勢預報圖，南瑪都將大迴轉北上。

▼三颱共舞。（圖／氣象局）



▼根據氣象局最新路徑潛勢預報圖，南瑪都將大迴轉北上。（圖／氣象局）

