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社會 社會焦點 保障人權

法官遺體今運送下山　她揭「陳伯均不打電話求救」1原因曝光

▲▼法官陳伯均。（圖／台北地院提供）

▲搜救行動64小時，尋獲陳伯均遺體。（圖／台北地院提供）

網搜小組／劉維榛報導

台北地院法官陳伯均帶著妻小登山，不料回程迷路，他前往探路卻失蹤，失聯64小時後，搜救人員在劍竹林內尋獲遺體。心碎消息曝光後，律師李怡貞認為，陳伯均沒有留在原地等待救援，推測原因「得救了，新聞曝光後可能變成萬夫所指浪費社會資源耍官威的高官」，因此寧願自己探路「也不要背負罵名。」

本站報導，47歲陳伯均於於2021年轉任法官，上週日（11）日他和家人一起到台中武陵桃山池有山時，但卻在三叉營地迷路，陳伯均先行前往探路，但過了15分鐘後，家人沒見到他走回來，又無法取得聯繫，因此通報警消單位協助搜尋。

但經過搜索仍未發現他的蹤跡，僅於下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖，13日警消再尋獲他的衣物、登山帽及登山鞋。由於昨日天候不佳，山區大雨不斷增加救援困難，搜救人員於是暫停行動回到營地，並待雨勢稍歇後再繼續搜救。

而稍早最新消息傳出，在陳伯均失聯的第64小時後，搜救人員尋獲陳伯均遺體。蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員於發現鞋、帽處下切20公尺的劍竹林內發現陳伯均遺體，而他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺，目前正設法將遺體運上稜線，並尋找適合吊掛點，在申請直升機協助運送。

▲▼ 北院法官陳伯均登山失聯，搜救人員尋獲遺體 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲搜救人員設法將遺體運上稜線，預計今天會將遺體運送下山。（圖／記者鄧木卿翻攝）

面對這心碎消息，律師李怡貞在臉書粉專哀悼表示，「唉...有人或許會想說幹嘛不留在原地等待救援，要讓自己去探路？法官日常的各種顧忌其實真的不是一般人能想像。」

李怡貞也推測陳伯均不打電話求救的原因，「萬一他留在原地呼救，得救了，新聞曝光後可能變成萬夫所指浪費社會資源耍官威的高官。或許因此他寧願選擇自己探路也不要背負罵名。他讓妻小等待，不放棄一點自救的機會，不想麻煩別人。」

李怡貞直言，「試想，大可以一通電話，『我是法官，請派人救我』，你們覺得會動員多少單位人力？可以動員多少人力？陳法官自己選擇勇敢面對自己的決定所造成的困境。很不幸的，人類終究抵抗不了大自然的威力。」

最後，李怡貞也喊話「一位法官的養成不是大家想的如此容易，更何況擔任家事法官真的各種不容易，家事案件判輸判贏都是經歷各種怨念無奈及掙扎。酸民在那邊恐龍來侏羅紀去真的各種無知殘忍。這個社會失去一位優秀家事工作者真的是極大的損失。陳法官，R.I.P.。」

▼搜救人員在鞋、帽處下切20公尺的劍竹林內發現陳伯均遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼法官陳伯均登山失聯，稍早尋獲衣物及登山鞋。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼法官陳伯均登山失聯，稍早尋獲衣物及登山鞋。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

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