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社會 社會焦點 保障人權

OL過馬路遭肘擊胸部　他挨罰2萬冤喊「妳的胸撞我手肘」！結局曝

記者黃翊婷／綜合報導

OL小美（化名）去年2月20日上午8時許步行前往捷運站，準備搭車去上班，沒想到卻在過馬路時遭阿強（化名）以手肘猛撞胸部，導致胸部挫傷，對方卻說「是妳的胸部撞到我的手肘」。小美報警之後，阿強被新北市政府依《性騷擾防治法》開罰2萬元，他不滿提出行政訴訟，但還是被新北地院依《性騷擾防治法》第2條判決敗訴，全案仍可上訴。

▲高跟鞋,工作,上班,皮鞋,上班族,裙子,OL。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小美在過馬路時與阿強發生碰撞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中指出，小美在性騷擾申訴事件中指稱，去年2月20日上午8時許她從住家出發走去捷運站，過馬路有一名陌生男子（即阿強）迎面走來，擦身而過時竟故意用手肘撞擊她的胸部，她忍痛回頭叫住對方，一開始還被無視，只好趕快追上去把人攔住，「我就說先生你撞到我了，他就說是我胸部撞到他，他說他手很痛，我就說他很無恥，他就說我更無恥」，因為覺得受到性騷擾，之後便前往派出所報案。

阿強則認為，事後檢方調閱監視器畫面，認定兩人只是在行進中不慎發生身體擦撞，並非故意性騷擾，所以予以不起訴，他卻還是遭到新北市政府依《性騷擾防治法》開罰2萬元；另外，新北市政府組成的性騷擾調查小組共有3名組員，全都是女性，調查時不停打斷他的陳述，讓他被迫分段陳述，無法表達完整原意，喪失充分陳述意見及答辯的機會，因而有被誤解的可能，根本就是故意要把性騷擾的帽子扣在他頭上，這才決定提出行政訴訟，維護自己的權益。

不過，新北地院法官認為，從監視器畫面中可見，小美起初是走在斑馬線邊緣，接著往中央靠近，當時阿強明明可以閃避避免碰觸，卻還是因為疏於注意導致手肘撞上女方胸部，縱然不構成《性騷擾防治法》第25條的行為要件，但也不能排除無同法第2條所指之性騷擾行為。

至於小美是否也有過失，法官指出，不論有無，都不影響阿強應該接受處罰這件事情，最終認定新北市政府依法裁罰有理，裁定駁回阿強的告訴，全案仍可上訴。

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