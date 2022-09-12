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陌生男高鐵站突環抱喊「好久不見」！妹子當場傻了　網曝暗黑真相

▲▼機場,旅行,行李,。（圖／pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果是你碰到這種狀況，會怎麼做呢？一名女網友表示，前幾天從老家搭車回到租屋處，一出站就發現有人在看自己，但當下沒有想這麼多，孰料下秒對方竟然走過來緊緊抱住，還說「好久不見」，讓她當場傻眼。不少人看到後指出「這是故意性騷擾的吧！」

原PO在「Dcard」發文表示，中秋連假結束後，她搭著高鐵回到租屋處，要準備隔天的實習作業，但走出站時有一名陌生男生一直盯著她看，當下原以為是剛好對到眼，沒想到對方下秒竟直接朝她的方向走過來。她因為想快點回到租屋處休息，所以沒想太多，只是加快腳步往前走，沒想到對方竟直接走到她面前，並張開雙臂環抱住她。

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原PO表示，那名陌生男當下抱得很緊，她當場傻眼，整個人都石化了，不過對方似乎沒察覺到異狀，還說了一聲「好久不見」。她尷尬表示「那個…你是不是認錯人了？」對方聽到後鬆開雙手，仔細看了一下她的模樣才急忙道歉，遇到如此窘境，她不禁感嘆「第一次在高鐵站被這麼熱烈的迎接，結果對象不是男朋友就算了，還是個陌生人」。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡紹堅攝）

不少人看到後紛紛表示，「他女友在後面，他等等應該死定了」、「學到了」、「新北代表替那個男生上香」、「沒事，他回去要跪算盤了」、「是不是玩大冒險輸了」、「我被我同學熊抱也說以為我是他兄弟」、「原po真好，如果一般人早就巴掌下去了吧」、「他正牌女友在旁邊看著一切」。

另外也有人認為是性騷擾的手法，「就算是認識的人，突然巧遇也不會直接抱住吧，何況還是異性，根本想揩油而已」、「感覺是故意的欸，我同學曾在台北車站遇過一樣的事，對方也是抱緊緊緊緊享受完才鬆手說他認錯人，連道歉都沒有就跑掉了，同學被嚇到講不出話」、「這分明故意的，好久不見的朋友根本不可能讓他這樣抱，更何況還是女性」、「他是故意在那裡吃女生豆腐的，看過很多人這樣做，超級噁心」。

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