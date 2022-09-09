淫保全摸女住戶虧「胸很挺」色問：沒穿內衣？　公司要賠錢

▲桃園一社區保全對女住戶性騷擾，法官判保全公司也要連帶賠錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一社區女住戶小琪(化名)經過警衛室時，被一田姓保全攔住攀談，色瞇瞇的說她「胸部很挺」、「是否沒穿內衣」，還2度動手摸了小琪腹部，讓小琪一怒之下，連保全公司一起提告。桃園地院審理，認為公司沒對田男善盡監督義務，也應負責，判保全公司和田男應連帶賠償8萬元，全案還可上訴。

小琪指控，她於去年6月晚間倒完垃圾要走回家，經過警衛室時，田男上前打招呼，先說她「肚子很大」，用手摸了她腹部，她嚇了一跳，出手把田男的手拍掉並喝止，田男卻又伸手摸她腹部，說她「胸部很挺」、「是否沒穿內衣」，讓她感覺被性騷擾，氣得報警提告。小琪認為，保全公司雇用人，卻沒監督田男執行職務，應負連帶責任，向田男、保全公司求償25萬元。

全案審理時，田男未出庭或提出書狀聲明。保全公司則表示，公司有依法令制定防治、申訴、懲戒辦法，並定期進行教育訓練宣導，已善盡監督義務。

法官審理認為，保全公司雖聲稱對受僱人職務做一般性的規範制定或職前、在職訓練監督，也提出相關規範文件和宣導資料，但文件簽到欄卻不見田男簽名，公司也未能提出任何對田男具體稽查、管考等實質監督紀錄，未善盡監督義務，應負連帶賠償責任，判保全公司和田男應連帶給付8萬元，全案還可上訴。