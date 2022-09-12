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大陸 大陸焦點 特派現場

傳訊正妹租客「叔叔來陪妳」！60歲房東A片邀啪啪…釣出一票苦主

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名21歲的女生小李（化名）外形靚麗高挑，近日在重慶高新區租了房。9月2日，她收到60歲左右的男房東傳的訊息，一打開竟發現是A片，以為對方傳錯就沒回。但幾天後房東竟發語音問她看影片的感受，還噁心求啪啪，「想不想叔叔來陪妳，多少錢一晚？」

據《重慶廣電》報導，21歲的小李大學畢業後選擇留在重慶工作，工作安定下來之後打算在附近找了一套房。之後，她在重慶高新區租了一處房子，便加了房東的微信。

小李回憶，搬進房子後，60多歲的房東顯得特別熱情，因為對方的年齡和自己的爺爺差不多，所以就沒有特別的防備並告知對方自己是一個人居住。

▲▼60多歲房東騷擾女租客發不雅影片。（圖／翻攝自）

▲60多歲房東騷擾女租客發不雅影片。（圖／翻攝自影片）

9月2日，小李收到了房東的訊息，打開微信後發現竟收到一段不雅影片。起初小李以為對方發錯了，於是就一直沒有回覆。

沒想到幾天後，房東居然又發來了語音，詢問小李看完不雅影片的感受，還問「想不想叔叔來陪妳，多少錢一晚」。這次，小李怒控男房東的行為就是性騷擾，立馬找了對方要求退租。之後，房東推脫回應稱，當時傳訊息和影片是自己「喝醉了」。

小李不認可房東的說法，目前已經報警，並上節目曝光了房東的惡行。

▲▼60多歲房東騷擾女租客發不雅影片。（圖／翻攝自）

▲許多網友表示都有過被房東騷擾的經歷。（圖／翻攝自影片）

對此，有網友勸說，女孩還是要盡快搬離，畢竟房東手裡極大可能留著備用鑰匙，如果這樣的人起了歹心那後果不堪設想。也有網友建議，小李應該曝光涉事房屋資訊，避免以後再有女生踩雷。

小李的遭遇被曝光後，很多網友也紛紛分享自己的一些類似經歷，「我之前的房東給我打電話說阿姨最近不在家，想要送點錢給我花，我掛了電話轉頭就打電話給房東女兒說，房東女兒表示不可思議，連夜叫她哥哥回來給老頭子做思想工作，還建議我搬走」、「我房東之前也發過，還暗示我要不要給他做小三，我沒理他，後面就不發了」。

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