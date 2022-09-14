不只胡椒蝦！王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

▲8月16日的魚丸湯照，使用某美食部落客的照片。（圖／翻攝自PTT）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨立委王定宇日前貼出胡椒蝦圖，嘲諷藝人楊丞琳「海鮮奢侈說」，不料被網友抓包盜圖，他先是嗆記者不讀書堅稱是胡椒蝦店家廣告照，卻遭打臉翻出是旅遊網站上旅客分享的照片，事後連忙刪文道歉，沒想到又再度被PTT網友抓包泡麵、米腸、鹹酥雞、魚丸湯等照全都是盜圖。

▲泡麵。（圖／翻攝自PTT）

王定宇5日在臉書分享胡椒蝦的照片，表示在台灣吃海鮮是稀疏平常的事情，卻被網友抓包盜圖，他最初否認盜圖，表示有註明出處、取得胡椒蝦店家授權，卻再度被網友打臉照片是旅客拍的，與店家無關。

▲鹹酥雞。（圖／翻攝自PTT）

除此之外，還有眼尖的網友發現，王定宇在去年7月18日貼出跟孩子吃泡麵當消夜的照片，是擷取IG網友的照片；而8月16日的魚丸湯是使用美食部落客的照片；10月23日的鹹酥雞是使用美食旅遊指南的照片；2020年11月29日的米腸照，甚至將浮水印去掉後貼在臉書分享。

▲米腸。（圖／翻攝自PTT）

針對盜圖風波，王定宇13日在臉書道歉表示，會回頭審視過去，部份美食貼圖確實有引自網路、或店家網頁網友上傳，雖然「本意是推銷台南美食和店家，但取自他人圖像，確實不妥」，並陸續刪除貼文。