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拚疫苗覆蓋率　北市學校滿50人即可申請「醫療院所入校接種」

▲▼防疫優先，小一新生開學家長不入校，家長在門口拍照留念。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市有意願接種學生人數滿50人的學校，即可透過衛生局媒合醫療院所入校接種疫苗。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應疫情升溫與防疫新制上路，台北市教育局今天（13日）宣布，為加強18歲以下學生疫苗接種，9月23日前，有意願接種學生人數滿50人的學校，即可透過衛生局媒合醫療院所入校接種疫苗，意願人數未滿50人的學校，也可協調至鄰近院所開設的疫苗專案時段，由學校帶隊或家長自行帶學生前往施打。

據教育局統計，截至9月5日止，北市國高中生第2劑疫苗接種率已達86.1%，第3劑接種率為58.1%；國小學生第1劑接種率為70.2%，第2劑接種率達43.7%；2歲以上幼兒園學生第1劑接種率為37.6%。

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為提高疫苗覆蓋率，北市教育局規劃3項加強接種方案，若學校有意願接種人數達50人以上，即由衛生局媒合醫療院所入校接種；若有意願人數未達50人，將由學校與鄰近醫療院所洽談專案時段，由學校教師或家長依指定時段帶學生至院所接種；另考量2-5歲幼兒年紀較小，由衛生局媒合醫療院所另外安排平日夜間及週末接種時段，由家長依指定時段陪同幼童至配合院所接種。

教育局也呼籲，各年齡層學生依指揮中心建議疫苗劑次，儘速接種疫苗，提升自身保護力，除教育局安排的專案管道外，北市仍持續開設疫苗接種平台及疫苗特別門診，學生及家長可於每週二至週五9時至21時，透過北市衛生局疫苗預約平台預約疫苗接種；或到各合約醫院同步開設的特別門診預約，依據不同需求與意願自由選擇接種疫苗時間與方式。

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