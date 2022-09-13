12星座男曖昧期4現象　代表對你已經「沒興趣」

▲12星座男態度突然明顯改變，很可能對你已經沒興趣。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

男人對你有沒有興趣其實很明顯，據《星座好朋友》網站分析，12星座在曖昧期，突然改變態度，從一些細節就能觀察出來，也代表他可能已經轉移。

不再約下一次見面

牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

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他們如果喜歡妳，就會想盡辦法約妳出門，先無論約妳出來的目的是什麼，反正他們也會把約會包裝得很「無邪」，其實是想更進一步，但他們會掩飾，看電影、吃飯、逛街等等，都是想多跟妳相處，這些星座總是會有強烈的目的性約心儀對象出門，如果約過第一次以後就再也沒有主動約妳，那大概就是因為妳不是他的菜，如果你們是現實中的朋友在搞曖昧，之後也沒有再特別約出來，也就代表這些星座只是想跟妳做普通朋友。

不再持續和妳聊天

雙子座、處女座、射手座、雙魚座

這些星座追求女生，實際行動他們比較不擅長，已經無關個性活不活潑、聰不聰明，他們真人面對異性，反而會顯得笨拙，但要靠一張嘴打天下真的不難，對他們來說，無論是通話或打字聊天，實際面對面聊天他們不一定那麼厲害，面對喜歡的人會三不五時的噓寒問暖，或者問「妳在幹嘛？」、「假日想去哪裡玩？」，這些星座總能「厚臉皮」不斷開話題，即使被女生「塑膠」，他們總是可以繼續找方式聯繫，但如果他的訊息不再跳出來，原因就很明顯擺在那裡了。

不再分享自己

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這些星座會和人聊到「自己」，很明顯對妳有興趣，想要讓妳也對自己有興趣、有反饋，他們算是很喜歡「賣弄」自己的星座，會開一些對自己很有利的聊天內容，就是想讓自己在心儀對象面前出盡鋒頭，但如果這些星座變得只是聽妳講，甚至有一搭沒一搭，完全沒什麼反應，表示這些星座已經不再那麼覺得妳有魅力了。