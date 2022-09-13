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肉肉女藏5大優點！「這些星座男」特別愛　超羞原因曝光

▲大腿,腿粗,肉多,蜜大腿。（圖／記者周姈姈攝）

▲肉肉女生桃花運變旺，有3星座男更愛微胖女生。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了符合現代人的視覺審美觀，你節食餓壞把自己瘦成紙片人，就怕一絲肥肉破壞美感？不過，星座專家艾菲爾在粉專《塔羅牌老師艾菲爾》指出，有時肉肉的並非壞事，只要別太胖，就沒必要刻意減肥。他進一步分析「女生長肉」5大好處，桃花可能因此大開；且比起瘦骨如柴的女生，有3星座男更愛有點肉的另一半。

艾菲爾分享「女生有點肉肉的」5大優點：

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1.面部飽滿更減齡

女生圓圓臉形比較稚嫩、且更加討喜，外表看起來會小於實際年齡。女生有點肉才好看，若一心想追求紙片人身材而過度減重，可能會讓身體吃不消。

2.天冷的暖暖包

微肉的女孩抱起來又暖又舒服，且會讓男生覺得「很會過生活」，如果娶回家一定會將家庭照顧得很妥貼。

3.親切沒壓力

肉肉的女生讓人感覺很有親切感、平易近人沒有壓迫感。此外，肉肉女大多屬於樂天派，開心時大吃、難過時也靠吃排解情緒，看她們吃美食眼睛裡彷彿冒出愛心似的，也讓身邊的人食慾大增。

4.長點肉才健康

過瘦過胖都不好，螢幕上超模人人九頭身材，有的是練出來的，但用極端手法維持激瘦身材也不在少數。男生喜歡看起來健康有活力的女生，能和自己開心出遊、享受美食與生活。

5.樂觀開朗不計較

肉肉女孩或多或少都遇過被人拿身材做文章或嘲笑的經歷，要抵擋這樣的酸言酸語，心理建設要很強才行。肉肉女就是寬容大度，個性爽朗、樂觀不記仇，還很有同理心，能多為他人著想。

▲▼ 越來越多女生喜歡穿真理褲。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座男認為肉肉的女生比較有福氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

艾菲爾進一步分析喜歡肉肉女的「3大星座男生」：

＊巨蟹座：巨蟹座戀家大家都知道，擇偶條件更是傳統，不要太瘦、肉肉的比較有福氣，帶有母性光輝更是上上之選，身體健康才是重點。

＊金牛座：獨愛有如貴妃這樣肉感的女生！金牛座深信有肉的女生帶福氣，就算你本身不肉，愛吃的金牛座也會積極幫你養肉。

＊雙魚座：雙魚覺得肉肉女生抱起來特別有安全感，更激起一股想要保護她的慾望。他們認為這樣的女生樂天活潑、得人疼愛。

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