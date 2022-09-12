12星座男只要認定你　就會主動向你坦白的秘密

▲12星座男認定你的表現。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

信任是維持感情的基礎，一旦有了隱瞞，就很容易出現問題，據《星座好朋友》網站分析，12星座男主動告訴你屬於他們自己的秘密，就代表已經認定你，有哪些呢？一起來看看吧！

手機密碼

代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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這些星座男主動向你說出自己的手機密碼，其實就是認定你，他們不怕你翻看手機，也不會做出對不起你的事情，給你密碼就是給你放心，也是一種信任的表現，

只有你知道自己的手機密碼，這些星座男該給你的安全感，一個都不會少，也希望你可以用信任愛著自己。

經濟條件

代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座男主動向你說出自己的經濟條件，就是認定你，因為他們已經看見你的真心，知道你是認真愛自己，和金錢一點也沒關係，所以不用你開口，這些星座男會如實說出自己的經濟條件，不想對你隱瞞絲毫的秘密，這些星座男也相信，無論自己的經濟是好是壞，你依然如同往常一樣愛自己。

感情經歷

代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

無論這些星座男過去經歷了多少感情也都過去了，現在這些星座男的心裡只有你一個，為了不讓舊愛影響彼此的感情，他們不會隱瞞你，也不會說什麼你是初戀的謊言，只想讓你了解真正的自己，過去的愛情都只是回憶而已。