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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平近3年首次出訪明啟程　陸外交部：20大前最重要元首外交

▲▼習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平14日至16日將訪問哈薩克共和國及烏茲別克共和國，並出席在撒馬爾罕（Samarkand）上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。大陸外交部今（13）日回應稱，此次是中方在中國共產黨二十大前夕，展開的一次最重要的元首外交活動。

在今日的大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧指出，習近平此次訪問是中方在二十大前夕進行的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

毛寧表示，在此次訪問期間，習近平將分別同哈薩克總統托卡耶夫和烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係、各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

毛寧稱，「我們相信，上合組織將繼續弘揚『上海精神』，不忘初心，砥礪前行，在第三個十年發展新征程上取得更大成就，為促進世界和地區的和平發展事業作出更大貢獻。」

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲普丁今年赴大陸參加北京冬奧會。（圖／路透）

俄羅斯媒體《塔斯社》先前曾報導，俄駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）7日透露，習近平與普丁將在上海合作組織峰會期間會面。這將是習普二人自俄國入侵烏克蘭以來的首次見面，備受國際關注。

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