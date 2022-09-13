中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

▲ 王濱。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大前打虎，已於今年1月落馬的中國人壽保險前黨委書記、董事長王濱，近日因涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案被逮捕。

據《央視新聞》今（13）日報導，大陸最高人民檢察院指出，王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪對王濱作出逮捕決定。

通報指出，經王濱喪失理想信念，背棄初心使命，大搞任人唯親唯私唯利，嚴重污染所在單位政治生態，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請。

通報還稱，王濱借用管理和服務物件鉅額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動；將公權力當作攫取巨額私利的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

據早前報導，王濱於今年1月8日官宣落馬。9月1日，中央紀委國家監委發布消息，王濱被開除黨籍和公職。通報指出，他拒不落實防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗。

公開資料顯示，王濱出生於1958年11月，黑龍江哈爾濱人，西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士。曾任中國人民銀行辦公廳秘書處處長、中國農業發展銀行辦公室主任、交通銀行北京分行行長等職，2010年6月升任交通銀行執行董事、副行長、北京管理部總裁，2012年3月轉任中國太平保險集團董事長、黨委書記，2018年9月起加入中國人壽保險，擔任董事長一職。