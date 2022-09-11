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會見普丁　栗戰書：中俄一定能實現「各自民族復興」偉大目標

▲▼俄羅斯總統普丁,大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／路透社）

▲栗戰書（左）、普丁（右）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日訪問俄羅斯，並於符拉迪沃斯托克（海參威）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。栗戰書在會面時強調，中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，「中俄一定能夠沿著符合本國國情的發展道路走下去，實現各自國家發展、民族復興的偉大目標。」

根據《新華社》報導，栗戰書表示，在習近平和普丁的戰略引領和親自推動下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持強勁發展勢頭，兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度，成為大國、鄰國睦鄰友好、合作共贏的典範。

▲▼俄羅斯總統普丁,大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／路透社）

栗戰書提到，中俄都處在發展振興的關鍵歷史階段，合作潛力巨大、前景廣闊，中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，踐行習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，把高水平政治互信轉化為更多務實合作成果。

栗戰書強調，堅信在習近平和普丁的領導下，新時代中俄關係將不斷邁上新台階，中俄兩國一定能夠沿著符合本國國情的發展道路走下去，實現各自國家發展、民族復興的偉大目標。

普丁則說，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有特殊性和重要性，俄方對兩國關係和各領域合作成果感到滿意。特別是在新冠肺炎疫情形勢下，雙邊貿易呈現積極發展勢頭，相信會邁向更高的合作目標。

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