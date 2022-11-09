44歲吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光！守候「新光公主」15年

▲吳欣盈過去被視為是新光金接班人選之一，長期在新壽深耕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年44歲的吳欣盈人生大轉彎，不僅接任立委，一圓從政夢，還一口氣圓了當媽媽的夢想，目前已有近6個月的身孕，「先前她衣著寬鬆，我們都沒發現她懷孕，直到最近她肚子比較明顯，還以為她是變胖。」吳欣盈友人說。

▲吳欣盈雙喜臨門有新對象，另一半貼心幫她打造一款專屬香水。

吳欣盈一向喜愛小孩，過去不僅捐助非洲幼童，也曾數度帶外甥、新光金總經理吳欣儒的子女，去棒球場看新光金贊助的樂天桃猿隊比賽，和板橋林家、華南銀副董事長林知延的第一段婚姻時，她也為懷孕積極付出，還一度為7顆冷凍胚胎不願結束婚姻。

揮別前段婚姻後，吳欣盈人生豁然開朗，今年不僅晉身立委，還同時升格當媽媽，雙喜臨門，她也在臉書公布好消息，但對男方沒有太多介紹，只簡短說：「我的另一半雷諾，目前是執業律師，專注於歐盟能源政策。」

本刊調查，雷諾是法裔英國人，在比利時執業，年紀較吳欣盈稍長，「雷諾曾有外交工作經驗，家境富裕，人也好相處，非常疼Cynthia（吳欣盈）。他們結識15年，Cynthia原本不知道雷諾喜歡她，還邀雷諾參加她和Tommy（林知延）婚禮，直到Cynthia結束和Tommy的婚姻，雷諾立刻傳簡訊慰問她，兩人才逐漸往來熱絡。」吳欣盈友人說。



更多鏡週刊報導

【新光公主第二春2】考慮辦海外婚禮 吳欣盈甜曝心動的理由

【新光公主第二春3】女兒留職停薪轉戰立院 吳東進夫妻意見大不同

【新光公主第二春】新科立委又當媽 吳欣盈首曝心路歷程