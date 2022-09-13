店員技能再+1！超商全新「果汁BAR」來了　現打果昔、優格飲一次喝

▲7-11打造全新型態複合選品店「OPEN!MART」，其中有「果汁BAR」提供現打新鮮飲品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

想喝現打果汁，衝超商就能買到！就有超商推出首家全新型態複合選品店，整合產地蔬果、冷凍、全球調味品3大類、共超過600個品項，還首創「現打果汁吧」，可以喝到現打綠拿鐵、優格飲、獨家果汁及果昔等新鮮飲品，預計2023年底前再導入於10間門市。

7-11打造全新型態複合選品店「OPEN!MART」，首店落腳新北市汐止區「湖鑫門市」，最吸睛的就是與聖德科斯合作首創的「果汁BAR」，引進聖德科斯人氣現打綠拿鐵、優格飲，並同步販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，為使口味一致、方便調理，會預先將新鮮水果鮮切裝袋後配送至門市，店員僅需加入牛奶或優格即可一鍵完成；另外還有Semeur聖娜、現烤哈燒、Mister Donut、COLD STONE、酒BAR、天素地蔬等。

▲還能買到各式肉品、水產及甜點，一站就能滿足所有需求。

▲店內商品十分多樣化，甚至還有全新「食材調味品專區」。

生鮮食材的部分，OPEN!MART共有近百種蔬果，選品多為維護生態採用有機耕作，或具產銷履歷的農產品；冷凍冰箱多達9門，並設有2台大型臥室冰箱，買得到品牌肉品／水產、個人化餐點、療癒甜點/烘焙、即食料理及素蔬食。

還有全新「食材調味品專區」，引進超過80款異國限定商品，從東南亞調味醬料、加熱即食的義式濃湯、泰式甜辣醬、義大利麵條、韓國雪濃湯等通通都有，更首度與在地深耕近10年的「神農生活MAJI TREATS」品牌設立專區，特別引進適合超商客群、在零售通路不易購買到的在地米麵主食、大人味零嘴、老饕職人醬料等5大類共超過65款在地商品。

▲頂級超市「Mia C`bon」全台首間旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

主打高檔、進口食品的JASONS Market Place今年4月正式改名為「Mia C`bon」，其全台首間旗艦店宣正式布插旗天母大葉高島屋，店面約350坪並以9大元素陳列各類商品，不僅買得到特別蔬果，像是高山產的黃色櫛瓜，還有多款日本空運來台水果，包括蜜柑、水蜜桃、麝香葡萄等，還獨賣全台最貴、要價7999元的北海道月型町西瓜，且水果還提供自組水果禮品等服務。

▲生魚片、丼飯每日新鮮直送、製成。

Mia C`bon台北大葉店更找來知名「築地中島水產」合作，販售多種海鮮選擇，且每日新鮮直送，買得到生魚片、丼飯、壽司等，肉品區則特別引進澳洲獲獎鳳凰和牛，並提供代客現煎牛肉服務，現場就能吃到罪惡牛肉，還有「熟菜水餃區」販售各種台式家常菜等。

除外還有邀請了B&G德國農莊、世界麵包冠軍武子靖聯手打造下午茶烘焙專區，除販售多款烘焙品像是肉桂捲、貝果等，還有座位區提供休息。業者表示，Mia C`bon將於今年底全數改裝完成，預計會有22間門市。