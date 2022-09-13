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北京校園群聚爆不停！　中國傳媒大學600多人被隔離　

▲▼中國傳媒大學4天報告感染者28人。（圖／翻攝自中國傳媒大學學工部微信眾號）

▲中國傳媒大學4天報告感染者28人。（圖／翻攝自中國傳媒大學學工部微信眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

北京9月12日0時至24時新增16例新冠肺炎病毒感染者，均為隔離觀察人員，其中13名為中國傳媒大學在校學生，1名為中國傳媒大學後勤服務人員。4天內，涉及中國傳媒大學的感染者已報告28例。據悉，該校已經有超600人被轉運到集中隔離點。

據《健康時報》報導，9月12日，一名中國傳媒大學的本科生透露，從3號返校之後，她就沒有出過校門。結束中秋假期後，她會繼續在宿舍上網課，「現在除了每日做核酸檢測都不會出門，工作人員會把隔離餐送到門口。校內判定了很多密接者，許多同學、老師都被轉運隔離了。」9月12日，一位中國傳媒大學的老師表示，自己已從家中被轉運至隔離點。

截至9月12日15時，中國傳媒大學23號樓、36號樓、55號樓被劃為高風險區，中國傳媒大學北苑餐廳、40號樓、南苑餐廳、22號樓被劃為中風險區。

據中國傳媒大學學工部微信公眾號，2022年9月9日，學校接到疾控中心信息，告知學校有1例新冠肺炎疑似陽性病例，學校從17時開始實行應急封閉管理。

據北京疾控，一名中國傳媒大學學生9月4日乘坐CZ5614航班抵京，9月5日入校後未出校，9月9日就診，當日報告核酸檢測結果為陽性。9月10日，中國傳媒大學發布《致中國傳媒大學全體師生員工的一封信》，表示環境篩查、軌跡摸排、人員排查、防疫消殺、物資保供等各項舉措都在有序推進，學校將第一時間通過各校園媒體平臺通報涉校疫情的最新情況及後續工作安排。

9月10日，中國傳媒大學黨委副書記李眾在北京疫情新聞發布會上介紹，截至9月9日，學校共有在校學生10227人，分布在校內外多處學生公寓；學校的教職工人數共計2814人，在校教職工人數1028人。涉疫學生所在的36號樓共有488名學生入住，截至9月10日凌晨2點30分，36號樓的學生、19名教師、5名後勤員工已全部完成轉運。9月11日的疫情發布會上，李眾透露，又陸續轉運151名師生至集中隔離點。

9月12日，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第399場新聞發布會上，北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，13日起需持48小時核酸檢測陰性証明返崗返校。

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