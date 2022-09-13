不只槓慈濟！　周玉蔻回嗆陳時中「證嚴上人說」：懷念強勢的指揮官！

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

蔡政府是否曾「擋BNT疫苗」成為台北市長選戰攻防，資深媒體人周玉蔻連日發文批評慈濟，還說「一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？」而民進黨台北市長參選人陳時中今表示，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，「我當然也會稱證嚴為上人。」對此，周玉蔻不以為然，她回嗆，陳時中是候選人要選票，有難言之隱，「我是媒體人不能是非不分。」

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發熱議，周玉蔻昨批評，「一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？什麼時代了？宗教求真？近幾十年各種新興宗教及所謂法師、媽祖信徒等，在台灣掀起的惡風穢雲，恐怕不是一句『不真』可以形容的」；對此慈濟基金會透過新聞稿回應，證嚴上人對疫苗的採購，是本著出家人慈悲為懷的心。

陳時中今天上午參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點前受訪，媒體關注周玉蔻今天再批慈濟是「中共自己人」，陳時中是否會稱呼證嚴為「上人」？陳時中表示，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，慈濟人在每一次有災害的時候，都第一個跳出來幫助社會，「我當然也會稱證嚴為上人」。

對於陳時中說法，周玉蔻回嗆，「我是沒意見啦！」但自己不會因而叫陳時中「下人」陳前指揮官啦！至於，陳時中一口咬定慈濟是個大愛團體，「我倒是不以為然！大愛團體的執行長居然是個搬弄是非，攪動選舉的人，那叫什麼『大愛』？」

周玉蔻批評，還有協助中共鞏固統治的大愛團體，可以眼睜睜看著中國人民被封控清零沒飯吃嗎？大愛團體的財務收入支出可以不接受監督嗎？大愛團體的負責人可以任憑信徒神格化，而不糾正嗎？「阿中是候選人要選票，或許有難言之隱，我是媒體人不能是非不分。」

周玉蔻表示，今天電視節目要專訪陳時中，「要好好跟他論天説地談道理；頂天立地尋正義！」，周更在文末標記「懷念強勢的阿中指揮官！」，可見其氣憤難平。