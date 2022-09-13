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大陸 大陸焦點 特派現場

脫口秀大會聊炒股！ST洲際竟一字漲停　股民嗨喊「主力崩潰了」

▲▼ st洲際股票因脫口秀大漲 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

▲House在節目上透露自己買的股票代碼 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸脫口秀演員House日前在節目上分享自己大起大落的炒股經歷，期間揭露買入的股票代碼是「600759」（ST洲際），結果該支股票今（13）日開盤一字漲停，被冠以「脫口秀概念股」稱號。對此，House本人澄清，自己和家人目前都沒有持有該股票，也沒有這個計畫。

據《21世紀經濟報道》，在11日播出的綜藝節目《脫口秀大會》中，House講述自己的炒股經歷，稱當他買入的第一支股票2天就盈利8000元（人民幣，下同）時，自信心「爆棚了」，認為不會是運氣，「這必將是今後人生的常態。今後每一天我都只會賺比前一天更多的錢，年化收益率46000%。」

House還放出了「巴菲特就這麼回事」的豪言，不過從第三天開始，這支股票的股價不斷下跌，最終House的12萬元的本金虧到只剩2.5萬元，也讓他認清自己「並不是那種追求高風險高回報的進取型投資者，而是既想要高回報，同時又不接受本金出現任何損失的散戶。」

▲▼ st洲際股票因脫口秀大漲 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

▲大陸股民討論 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

House這場脫口秀演出，引發大陸股民對ST洲際的關注度飆升，紛紛評論道，「看脫口秀過來的，週二準備買點」、「這熱度蹭蹭上漲」、「主力開盤肯定崩潰了，倒騰這麼久，籌碼全亂了」、「脫口秀概念股」、「明天見證市場合力」。

今日開盤，備受市場熱議的ST洲際（600759）一字漲停，封單超78萬手，報價2.63元，市值59.5億元（約新台幣266億元）。

▼ ST洲際股票因脫口秀大漲 。（圖／翻攝自東方財富）

▲▼ st洲際股票因脫口秀大漲 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

對此，House在微博PO文澄清，自己和家人目前都沒有持有這支股票，也沒有這個計畫，並提醒大家「股市有風險，投資需謹慎，還請大家理性對待。」

ST洲際則於12日晚間回應，稱截至目前，該公司生產經營未發生重大變化，「請廣大投資者理性投資，注意風險。」

這支因脫口秀而暴漲的個股究竟有什麼來頭？據公司官網，ST洲際以國際油氣勘探開發為主要業務，同時致力於投資油氣下游加工產業、物流和銷售。

在全球佈局方面，ST洲際已擁有位於哈薩克的3個在產油田的100%權益，並與全球知名的石油行業私募股權投資基金FIRSTRESERVE簽訂了《戰略合作協議》。

2022年半年度報告顯示，ST洲際在2022年上半年實現13.35億元，按年增長15.48%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.24億元，按年增長117.74%。

▼ 節目截圖 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

▲▼ st洲際股票因脫口秀大漲 。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

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