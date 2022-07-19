富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了

▲傳產富二代用父母帳戶資金玩當沖，不到半年虧損923萬還因炒股被起訴。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

富二代林姓男子因為看好上櫃股統振公司，有信心可以靠「當沖」賺錢，從2013年底起，大量買賣統振股票，平均月成交量達2億元，讓公司派都看得心驚膽跳，但林男老是買在最高點，賣在最低點，想說自己「不會這麼倒楣」，持續操作半年，不但嚴重影響市場秩序，自己還大虧923萬元，買到戶頭都沒錢了，台北地檢署調查後將林男與黃姓共犯依違反《證交法》起訴。

據了解，30多歲的林男出身南部傳產家庭，父母分別經營了好幾家加油站、貿易公司，而林男因為曾經留學日本，學的是金融相關課程，原本不會買賣股票的父母，因此信任兒子的專業，開了證券戶頭，並提供資金，請兒子幫忙投資。

林男自行研究後，覺得通信類上櫃股統振(6170)股票很好，從2013年12月1日起，到2014年5月31日為止，用父母及友人的證券戶，以相對成交等方式，買賣統振股票，共計有79天的相關帳戶成交量占當天20%以上，這半年來，統振股價從每股10.2元上漲到12.3元，漲幅20.59%，振幅61.57%，遠大於同期同類股振幅30.97%，且日均量1096張，也比過去增加5倍之多。

▲林男玩當沖虧錢，想說自己「應該不會這麼倒楣」，結買到帳戶都沒錢了。（圖／CFP）

如此密集鉅量的操作，不但影響統振市場價格及市場秩序，連統振公司派都開始緊張，不知道哪來的市場派對手蓄意炒作，根據營業員估算，林男這段期間平均月成交量約2億元，但有好幾次是漲停買進，又賣跌停賣出。

由於林男相關帳戶操作太詭異，引起金管會懷疑，進一步分析後，將林男、林男父母以及4名友人、1名營業員移送法辦，林男表示，因為覺得統振這個股票很好，所以想玩當沖，想說自己「應該不會這麼倒楣，應該再試個幾次就有機會成功」，結果買股票買到帳戶都沒錢。

林男雖然前後虧損達923萬多元，但炒股製造活絡假象以及操縱統振股價，已影響市場價格、市場秩序，被檢察官依涉嫌違反《證交法》等罪起訴，協助操作的黃姓友人也一併起訴。至於林男父母以及2名友人、1名營業員分別是信任林男而提供帳戶及資金，或是聽林男建議統振後自行買賣，無證據顯示為共犯，都獲不起訴處分。