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「卡毛」肺結核藥再回收1批號、11萬顆　食藥署曝原因

▲▼&quot;培力&quot;匹井梭安錠500毫克。（圖／食藥署提供）

▲"培力"匹井梭安錠500毫克。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

肺結核用藥「"培力"匹井梭安錠500毫克」遭藥師通報「卡毛」，1批號、10萬顆藥品限期回收。藥廠在調查時再向食藥署通報，為保障民眾安全，連續生產批號022003需預防性回收。該批號共生產20萬顆，已出貨11萬顆須於10月7日前完成回收作業。食藥署也將於9/24收到調查報告書後，釐清是否涉及偽劣藥。

食藥署接獲醫院通報，有藥師調劑肺結核用藥「"培力"匹井梭安錠500毫克」時，發現錠劑中嵌了一根毛髮，業者接獲食藥署通報後進行評估，決定啟動針對該批號全面回收，共有10萬顆藥品受影響。

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食藥署科長洪國登受發時表示，「"培力"匹井梭安錠500毫克」為培力藥品工業股份有限公司生產的處方藥，一年健保用量約90萬顆，需回收批號為022002，目前銷售出10萬顆，已由廠商啟動自主回收。今日公佈的回收批號為022003，雖然未發現異常，但因兩批製程間隔短，中間只有做小清潔，怕下一批有相同風險，因此啟動預防性回收。

食藥署公告指出，該藥品主成分為PYRAZINAMIDE，主要用於肺結核及其他之結核症，切勿自行任意停藥。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

由於藥品中出現毛髮可能涉及偽劣藥事宜，洪國登提到，食藥署已要求廠商應於111年9月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。食藥署接獲報告後，也會就內容研議製程上是否涉及違規，若有將請衛生局依《藥事法》第90條，處10萬至5千萬元以下罰鍰。

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