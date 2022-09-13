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蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

2022年底選戰腳步接近，台北市將由前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安與前副市長黃珊珊上演三腳督，使「棄保」議題引起高度關注。退役少將于北辰12日分析，北市選戰棄保效應建立在仇恨值之上，誰能吸出仇恨值，誰就能當選，因此，黃珊珊與蔣萬安正搶當「厭綠盟主」，欲讓自己選票最大化。

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

于北辰在《新聞面對面》中指出，在北市選戰中，只要有人持續當第二名，棄保效應便會發生，將第三名的票留到自己身上，轉變成第一名。

于北辰舉例，2018年北市大選棄保效應，因邊投邊開票的關係，正好發生在投票倒數2小時內。原先選民認為柯文哲民調領先，實際投票卻發現丁守中一路領先，棄保效應因而產生，使選民將票投給柯文哲，使他當選。由此可知，北市棄保效建立在仇恨值之上。

觀察目前選情後，于北辰發現，北市雖然是三腳督，實際上卻只有「討厭陳時中」與「支持陳時中」2種模式圍繞在選戰之中，而蔣萬安與黃珊珊為了讓自身選票最大化，正在比誰才是討厭陳時中的「正統」。

于北辰進一步說，如今碰到疫苗議題，黃珊珊當然會猛打陳時中，欲吸引藍營支持者、不喜歡民進黨與不喜歡陳時中的選票。蔣萬安若能成為討厭陳時中的箇中始祖，便能順利吸收藍營基本盤，同時獲得對民進黨不滿的中間選民支持。

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