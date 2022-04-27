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i12用1年半「電池健康度狂掉」剩82%！蘋果教4招+3撇步延長壽命

▲▼電池健康度,電池。（圖／記者曾筠淇攝）

▲快沒電才充電會傷害電池。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果（Apple）的iPhone手機價格不斐，因此許多人都會在意電池的健康程度，希望可以用越久越好，一名網友指出，2020年11月換了iPhone 12，但是還不用兩年，電池健康度就剩下82%，好奇問「電池健康度幾%就該換了？」貼文一出，引起網友們討論。

原PO在Dcard上發文，2020年11月25日開始使用iPhone 12，至今用了將近1年半，電池健康度卻已掉到82%，「電池健康度幾%就該換了？」

貼文一出，網友紛紛指出，手上的iPhone 12電池健康度也掉很快，差不多剩下81%至86%間，認為iPhone 12不耐用，「我12pro，2020/10/16換得現在88%」、「我身邊好多用i12的朋友電池好像都蠻慘的」、「我跟你一模一樣，拿第一批i12，82%」、「12的電池超爛，我才剛拿一年多兩、三個月，已經89%了，而且平常也沒打遊戲什麼的」。

▲▼手機,充電,鋰電池,電池,維修。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多同樣拿i12的網友深有同感，電池健康度掉超快。（示意圖／翻攝自pixabay）

大部分的網友都在等i14，認為換電池不划算，「2017年12月換7plus，現在也是75% 行充是生命」、「2018/1月換8plus，現在75%，雖然電耗蠻快的，但是其他都還很好用」、「我拿11現在75%，也是想等14出來直接換手機，不然還要換電池好浪費錢」、「正常是80%，但是我11目前76%，我想等14舊換新，不然換電池還要兩千多，我覺得不划算」。

事實上，蘋果官網提到，正常電池的設計是在正常情況下運作時，經 500 次完整充電循環後的蓄電量可維持達原有容量的 80%。一年有限保固涵蓋瑕疵電池的維修保固。如果超過保固期，Apple 則提供付費電池維修服務。

另外，蘋果也分享延遲電池壽命4方法
1. 把軟體更新到最新版本。
2. 避免極端的環境溫度，16° 至 22° C 是最理想的適用溫度範圍，超過 35° 的高溫恐損害電池蓄電量。
3. 充電時先卸除某些護套，避免過熱。
4. 長時間存放時，電池應存有一半的充電量，不要完全充電或完全放電。

針對iPhone，蘋果官網也分享3個撇步
1. 透過調整螢幕亮度，以及使用 Wi-Fi，維持電池的續航力。
2. 啟用「低耗電模式」，可在 iPhone 電池用量偏低時，輕鬆延長電池續航力，iPhone 會在電量剩餘 20% 時發出通知，並於電量剩餘 10% 時再次提醒，你只要點按一下，即可開啟「低耗電模式」。
3. 檢視電池用量資訊，像是「背景活動」、「定位位置」，可關閉這些功能。

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