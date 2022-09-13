快訊／台東東大附特校車追撞大貨車！車頭撞爛　5師生受傷送醫

▲台東卑南追撞事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東縣卑南鄉今（13）日上午發生一起車禍！一輛中型巴士疑似剎車不及追撞前方大貨車，猛烈撞擊力道，導致中巴車頭凹陷爛毀，車上司機及4名乘客受困車內。警消獲報導場，緊急將5人救出送醫，所幸均僅受到輕傷並無大礙。

據了解，該中巴為國立台東大學附屬特教學校的校車，早上七點多載學生要前往學校途中，疑似煞車不及，追撞前方大貨車，車上司機，一名老師，三名學生送醫，另外車上還有四名學生，轉其他接駁車送往學校。