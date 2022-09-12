iOS 16要來了！13日更新前「5注意事項」必看

▲iOS 16正式版將於13日凌晨正式推出。（圖／蘋果官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果iPhone 14全系列推出，iOS 16正式版也將在13日推出，全新的iOS 16將帶來鎖定畫面、新照片功能、訊息編輯及取消等全新功能，但在更新前也要注意5點，確保順利更新。

一、正式更新時間

蘋果官網顯示，iOS 16正式版於美國時間12日推出，以過去更新時間推算，台灣更新時間大約在13日（二）凌晨的1點左右開放用戶更新。

二、可支援更新iOS 16的機型

iOS 16更新最低限制為iPhone 8/8 Plus及iPhone SE 2代，因此不支援iPhone SE 1代、iPhone 6s/6s Plus 及 iPhone 7/7 Plus等。

▲▼iOS 16新功能：鎖定螢幕、通知改從下方跳出。（圖／翻攝蘋果）



三、確認手機容量及備份

iOS 16的更新檔案大小約為5.12GB上下，若未留下此大小的容量恐無法更新，最好可以預留10GB的空間。另外，避免升級後出現問題，最好將檔案備份到iCloud，若未使用iCloud，也可用iTunes進行備份。

四、確認網路環境

蘋果推出OTA更新後，許多人都會直接用手機更新，然而OTA更新過程若網路不穩，容易出現失敗或異常耗電等問題，最後還是需要使用電腦再更新一次。因此，除非可以確定4G、5G或WiFi的網路穩定又快速，否則使用電腦iTunes進行更新，是可避更新出錯的最好方式。

五、不要搶快更新

蘋果6月在WWDC 2022 發表iOS 16，經過8個月的測試後推出，雖然許多新功能都令果粉興奮及想嘗試，但更新檔初期許多App都容易出現功能錯誤、不相容及耗電等情況，因此建議備份、匯出App內的資料，以防有問題時可等待推出更新檔後解決。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完