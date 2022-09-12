中秋連假花蓮吉安單日連2火警　勇消急救援...2人受傷送醫

▲▼花蓮吉安鄉地區木造鐵皮建物及另一處民宅連續發生火警。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉在中秋連假期間10日傍晚一連發生兩起火災事故，分別為建國路二段木造鐵皮建物及慶豐中山路三段民宅，消防局緊急出動數輛消防車前往灌救，火勢即刻撲滅，事故造成一人輕傷、一人些微嗆傷留院觀察。鄉公所立即啟動仁愛基金關懷機制發放關懷金，後續將全力協助災況整理及相關事宜。

發生在建國路二段的木造鐵皮屋建物起火燃燒，其維生工具小貨車、廂型車、摩托車、雞寮與工具等皆嚴重損毀。劉姓屋主平日倚靠養雞養鴨與務農維生，第一時間為搶救生財工具，造成雙手手臂輕微燙傷，所幸無造成生命威脅。

另一起發生在慶豐中山路三段民宅，因中秋連假烤肉用火不慎所致，當陳姓屋主覺察時火勢早已竄起，緊急向外尋求支援，其80歲母親因吸入濃煙造成些微嗆傷並飽受驚嚇，隨後送往醫院接受治療。鄉公所提醒鄉親可聯繫清潔隊，協助進行災後廢棄物清理，早日恢復正常生活。

▲災民因搶救生財工具遭火燙傷，鄉公所派員慰問並發送關懷金。

中秋連假期間兩起火警，在消防隊積極搶救下，所幸沒有造成人員嚴重傷亡，吉安鄉公所第一時間給予關懷，並提供相關清運協助，提醒鄉親平日需特別留意用火及用電安全，隨時檢視居住環境逃生通道暢通，並避免引發火災及助燃的危險因子，外出時做好居家用電安全檢查，拔去不必要電器插頭，定期汰換家中老舊電線及電器，安裝合法住警器，以確保生命財產安全。