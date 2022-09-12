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衛武營Open House廳院大開！免費節目活動、戶外市集　白天玩到晚

▲衛武營迎接開幕4週年，將舉行「Open House」一系列免費節目活動、戶外音樂會、市集，從早玩到晚。（影／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心10月將迎接開幕4週年，10/7～10/10將打開廳院及公共空間，推出超過18場以上不間斷活動，大幅開放民眾參與。其中在雙十當天的「Open House」有一系列免費廳院節目、戶外音樂會、市集等活動，讓大家從白天玩到晚。

▲▼衛武營國家藝術文化中心、衛武營場館。衛武營獲國際建築獎肯定。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

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▲衛武營慶祝4週年，將舉行「Open House」一系列節目活動。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營在10/9-10 將於排練場舉行「萬衛之路」，每年一開放報名就立即秒殺額滿，活動設計讓眾人走進「衛武營的另一面」，藉由與不同的劇場工作者一起工作，實際體驗從創作到演出執行會遇到的種種挑戰，建立對劇場幕後工作的基本認識。同時透過參與「設計會議」，讓參與者深入了解燈光、音樂、舞臺以及服裝化妝等領域，以點點滴滴的工作腳步，拉近舞台與觀眾的距離。

▲▼衛武營國家藝術文化中心慶祝4週年，推出「Open House」、「戶外眾人參與」等活動。（圖／衛武營提供）

▲衛武營慶祝4週年，推出「Open House」、「戶外眾人參與」等活動。（圖／衛武營提供）

10/10的「Open House」活動，四個廳院對民眾敞開大門！今年在歌劇院將演出臺灣豫劇團《盜銀壺》，是一齣劇情緊湊、逗趣橫生的經典武戲折子戲，由資深武丑許孝存親授的新秀李安傑擔綱演出。音樂廳的《菲利克斯．黑爾管風琴獨奏會》，由管風琴大師菲利克斯．黑爾(Felix HELL) 帶來精彩演奏，在曲目上將一睹近代及當代作曲家的管風琴作品，感受9,085支音管的現場魅力。

衛武營戲劇院將呈現創造焦點《三鴕大變》，運用新馬戲形式「以人扮演鴕鳥」，呈現鴕鳥的習性與特色，將人與動物之間的巧妙轉換激起新火花，創造出多元多變的新馬戲演出。

而表演廳的《武營歐普拉》每年的演出深入人心，今年再度募集來自各行各業的8位素人歌唱好手，共同站上舞台一展驚豔全場的美聲歌喉。

▲▼衛武營國家藝術文化中心、衛武營場館。衛武營獲國際建築獎肯定。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲▼衛武營4週年慶將打開廳院，多場節目活動不間斷。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

「萬衛之路」將於9/15中午12點起，可至衛武營官網線上報名，額滿為止。「Open House」優先索票將於9/15上午11點起，憑衛武營9、10月主辦節目票劵，可至衛武營3F服務中心索票。電子索票將於9/30中午12點在OPENTIX系統開放索取；10/10中午12點後於各演出廳院開放現場索票。

另外，週年慶最盛大的狂歡將於 10/10 晚間登場，《眾人的搖擺》邀請第五屆《超級偶像》出道的榮忠豪、新生代創作女歌手蔡佩軒、R&B女神Julia 吳卓源、「超火饒舌抒情歌手」高爾宣OSN輪番上陣。而《樹洞派對》藍調夜，將邀請泥灘地浪人樂團，以藍調、搖擺爵士、撥弦樂、亞洲民謠形式帶來多元的歌曲，與眾人一起在榕樹廣場上享受爵士樂的浪漫。

至於大小朋友期待的戶外「黃昏市集」，10/8~10/10每日下午3點在戶外劇場草坪區展開，多家品牌攤位，集結風格餐飲、原創設計小物⋯等超人氣排隊名店，今年特別規劃釋放及無限加值套組，內含紀念商品、攤商優惠等好禮，無限套組更安排「專屬休憩區」，供購買該套組之民眾入內用餐或休息，享受逛市集的樂趣。

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

▲衛武營10/7～10/10慶祝4週年。（圖／衛武營提供）

衛武營10/7～10/10慶祝4週年，從公共空間、廳院，到場館的後台，推出「Open House」、「戶外眾人參與」、「廳院售票節目」、「主題活動」與「周邊活動」，以「全方位藝文生活空間」的樣貌，釋放眾人對藝術與生活的無限想像。更多節目及活動資訊，可至衛武營官網查詢。

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