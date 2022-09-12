不滿周玉蔻！慈濟支持者闖《放言》攻擊員工　《放言》：實在惡劣！

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人周玉蔻在台北市大安區信義路四段設立的「放言傳媒」有限公司，12日下午1時許遭到抗議民眾闖入，初步調查，田姓民眾（43歲）不滿周玉蔻在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，因此闖入該公司找周玉蔻理論。而《放言》傅姓主管遭田姓民眾咬傷數處、用鋼杯重擊頭部，《放言》發聲明表示，周玉蔻所述內容屬言論自由範圍，請慈濟约束支持者理性對待不同意見人士。

當時放言傳媒內傅姓員工（51歲）上前勸阻，田男出手打傷該名員工後腦勺，導致後腦挫傷，並咬傷員工手臂，該公司無奈報警，轄區大案警分局安和所警員到場將情緒激動的田嫌當場壓制在地逮捕，目前暫依傷害罪嫌偵辦。傅姓員工則由警方協助送往國泰醫院包紮治療。

轄區大安警方呼籲民眾：針對各式議題遇有不同觀點，應保持尊重及理性溝通，切勿自行以不法行為致生事端，如有違法情事，警方勢必追查嚴辦。

《放言》聲明如下：

《放言聲明》譴責暴力，《放言》要求慈濟约束支持者理性對待不同意見人士，也希望證嚴法師重視此一暴力事件，公開承諾，保障媒體工作者批評慈濟的言論自由與人身安全

《放言》聲明指出，辦公室今天中午遭一自稱慈濟支持者的男性闖入，並毆打傅姓主管成傷，經現場人士制伏後，報案由警方處理中。負責人周玉蔻當時不在辦公室，據目擊者轉述，這位施暴者有表明對《放言》「老闆」批評慈濟表示不滿，詳細情況由警方偵辦中。

《放言》聲明，強烈譴責暴力，並説明，受傷傅姓主管身體遭施暴者咬傷數個地方，頭部遭對方用鋼杯重擊，恐有腦震盪之虞，持續留院觀察中。

《放言》強調，周玉蔻今天上午在臉書撰文表達對慈濟基金會執行長顏博文扭曲購買BNT疫苗事件一車，表達不同意的評論，對慈濟與中國利益結合關係提出質疑，並對稱呼證嚴法師為「上人」表示不同看法，都屬於公眾關切議題，媒體報導評論範圍，支持慈濟人士大可訴之於理，公開辯論，「居然以暴力毆打媒體工作場所方式威嚇媒體人，實在惡劣！」

《放言》要求慈濟约束支持者理性對待不同意見人士，也希望證嚴法師重視此一暴力事件，公開承諾，保障媒體工作者批評慈濟的言論自由與安全。