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慈濟再發聲明謝政府助買疫苗　周玉蔻轟：那就該開除亂打誑語的執行長

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫苗採購案近期再引起爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，慈濟基金會更數度發出新聞稿澄清，強調感謝政府在各項申購流程上依法協助，對此，媒體人周玉蔻批評，慈濟如果真如聲明所說的那麼清清白白，就應該開除胡亂打誑語的執行長顏博文，否則都是廢話。

顏博文日前接受媒體專訪時，稱當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

訪談內容一出即引起爭議，前衛福部長陳時中受訪時強調，並沒有阻擋的意思，是因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

而慈濟也二度發聲明表示，感恩當時社會各界的支持，也感恩政府在各項申購流程上依法協助；慈濟也同時感恩蔡英文總統成就圓滿此事，在公私的共善合作下，即時保護國人的身體健康。

慈濟慈善事業基金會表示，非常感恩當時府院及部會對於民間組織購買疫苗的依法支持，並協助慈濟完備所有採購程序，讓國人能適時的獲得包括台積電、鴻海／永齡基金會及慈濟所購買的各500萬劑之BNT疫苗進行施打。

慈濟慈善事業基金會指出，證嚴法師對疫苗的採購，本著出家人慈悲為懷的心，一直是秉持著人道精神的情懷，救人如救火。「感恩」各界善心人士的支持、「尊重」政府依法協助，並「期待」疫苗能早日施打，穩定國內的疫情，保護國人的健康。而這個過程，感恩大家齊心一致的成就善願，是證嚴法師所說：「好事要共同成就」。
 

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